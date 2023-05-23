مرفأ طرابلس يستقبل أطول سفينة منذ تأسيسه…

رست سفينة الحاويات cma cgm Melisand بطول 335 مترا وعرض 43 مترا في مرفأ طرابلس، وهي السفينة الأطول التي تدخل حوض الحاويات في المرفأ منذ تأسيسه.

وأكد مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر ان “المرفأ يتمتع بإمكانات وقدرات عالية جدا، مما يسمح له بالتعاطي مع مختلف انواع السفن من الجيل الرابع والخامس”، لافتا الى ان “سفينة cms Melisand cgm، رست في حوض المرفأ محملة بعدد كبير من الحاويات، ويعتبر هذا الحدث مهما جدا للاقتصاد الوطني وللدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه المرفأ بتحريك العجلة الاقتصادية في البلد”.









وشدد على ان “المرفأ مؤهل لاستقبال السفن الضخمة وأصبح من المرافىء الدولية المنافسة في المنطقة”.