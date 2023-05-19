ميقاتي بالقمة العربية يشكو من النازحين و”يستجدي” بن سلمان

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في كلمته، خلال القمة العربية 32 في جدّة، أن معاناة لبنان وشعبه ازدادت تعقيداً بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد، إضافة إلى أن لبنان لم يتوان يوماً عن فتح أبوابه أمام النازحين السوريين، إيماناً بأخوّة الشعبين وتقدّم الاعتبارات الانسانية على ما عداها. وأشار ميقاتي، أمام جامعة الدول العربية في جدة، إلى أن طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها، وتزايد أعداد النازحين بشكل كبير جداً، يجعل من أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمّل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنِهم وقراهم.

وفي هذا الصدد، قال: “هي عودةٌ لا يمكن أن تتحق إذا لم تتضافر الجهود العربية، مع مؤازرة من المجتمع الدولي، وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا، في إطار موقف عربي جامع ومحفّز عبر مشاريع بناء وإنعاش للمناطق المهدّمة، لوضع خريطة طريق لعودة الأخوة السوريين إلى ديارهم”. وأكد ميقاتي احترام لبنان لكافة القرارات الدولية المتتالية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها والالتزام بتنفيذ مندرجاتها. و”أنا أؤكد أيضاً باسم كل لبنان احترام مصالح الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي، ومحاربة تصدير الممنوعات إليها، وكل ما يسيئ إلى الاستقرار فيها”. وأضاف: “إنه التزام ثابت ينبع من إحساس بالمسؤولية تجاه أشقائنا، ومن حرصنا على أمنهم وسلامتهم وصفاء العلاقات الأخوية معهم وصدقها”. وتوجه ميقاتي بالكلام إلى الولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان: “من استطاع نقل المملكة العربية السعودية وشبابها إلى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا إليها وتحويل المملكة إلى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في فترة قصيرة، ليس صعباً عليه أن يكون العضد لأشقائه في لبنان. من هنا، فإننا نتطلع إلى رعاية المملكة ولفتتها الأخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد”.