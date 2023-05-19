“لا يوجد ديكتاتور يذهب لجولة ثانية”! أردوغان: شعبنا سيُظهر قوة الديمقراطية في جولة الإعادة

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن الشعب سيُظهر قوة الديمقراطية التركية في الجولة الثانية أيضاً من الانتخابات الرئاسية، والتي ستجري الأحد، 28 مايو/أيار الحالي، بحسب تصريحات له في مقابلة مع قناة “سي إن إن إنترناشيونال” نشرت مقتطفات منها الجمعة.

حيث أجاب الرئيس أردوغان على أسئلة الصحفية، باكي أندرسون، بشأن العديد من الملفات بما فيها الانتخابات والسياسة الخارجية.









وتوجّهت أندرسون للرئيس التركي قائلة: “لقد فزتم بسهولة في كل انتخابات دخلتم فيها خلال العشرين عاماً الماضية، وحطمتم الأرقام القياسية في الانتخابات. لقد وصلت الانتخابات إلى الجولة الثانية لأول مرة في تاريخ تركيا.. ما مدى ارتياحكم الآن؟”.

وأجاب الرئيس أردوغان قائلاً: “أؤمن بأن شعبي سيُظهر الديمقراطية التركية القوية في الانتخابات التي ستجري الأحد أيضاً، لقد كانت هناك نسبة مشاركة قوية ناهزت 90% (في الجولة الأولى)”، منوّهاً إلى أن نسبة المشاركة تلك مهمة للغاية، وقل نظيرها في العالم.

ورداً على تذكيره بتنديده بتصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وصفه بـ”المستبد” خلال حملته في انتخابات الرئاسة الأمريكية، قال أردوغان: “هل يمكن لشخص يذهب إلى الجولة الثانية وليس الأولى، أن يكون ديكتاتوراً؟”.

وتساءل: “أي نوع من الديكتاتورية هذه؟ حيث تحالف الجمهور يدخل البرلمان بـ322 نائباً والشخص الذي يرأسه يحل أولاً ويتجه إلى جولة ثانية”.

ورداً على سؤال فيما إذا كان سيعمل مع إدارة بايدن في حال انتخابه مجدداً؟ أكد الرئيس أردوغان أنه سيعمل مع إدارة بايدن، أو أي شخص يأتي محله إلى البيت الأبيض.

ومن المنتظر أن تنشر “سي إن إن إنترناشيونال” المقابلة مع الرئيس أردوغان كاملة اليوم الجمعة.​​​​​

وشهدت تركيا الأحد، 14 مايو/أيار انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح “تحالف الجمهور” الرئيس أردوغان، ومرشح “تحالف الأمة” زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، ومرشح “تحالف الأجداد سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.92​​​​​​​%، وسنان أوغان 5.17% ومحرم إنجه (المنسحب) 0.44%.​​​​​​​