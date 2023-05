تقدير موقف: الحقيقة العارية في مسيرة الأعلام

في الثامن عشر من شهر مايو الجاري نظمت إسرائيل مسيرة تزامنا مع ما يعرف باسم يوم القدس ، وهي المسيرة التي شاركت فيها الكثير من القوي السياسية سواء اليمينية او اليسارية أو حتى بعض من القوى العربية في داخل إسرائيل.

في الوقت ذاته عمدت بعض من القوى الفلسطينية إلى تنظيم مسيرات في الضفة الغربية وغزة ، وهي المسيرات التي كانت أقرب للرد على إسرائيل وليس انتهاج سياسة واضحة وأصيلة للرد عليها.

ما الذي جرى؟

يمكن ومع استخلاص ما جرى في مسيرة الأعلام الخروج بعدد من الاستنتاجات الرئيسية، وهي:

1- حمل المشاركون في هذه المسيرة في إسرائيل علما واحدا وهو العلم الإسرائيلي دون أي علم آخر.

2- سعت القوى المشاركة في هذه المسيرة إلى إرسال رسائل باللغة العربية للفلسطينيين والعرب ، وهو ما تجلى مع رفع بعض من القوى المشاركة في هذه المسيرة للعلم الإسرائيلي ومكتوب عليه وكُتب عليه باللغة العربية “بيت الله العالمي”.

3- في الوقت الذي كانت فيه الفصائل الفلسطينية تنتقد مسيرة الأعلام الإسرائيلية ، كانت عناصر الخارجية الإسرائيلية تتحرك في إطار خاص وهو الإشارة إلى اعتراف كبار الساسة في العالم بأن القدس هي عاصمة إسرائيل وأن هذا حق طبيعي لليهود ، وهو ما عبرت عنه السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيفي حوتبولي التي عرضت صباح يوم المسيرة فيديو خاص لها يشير إلى دعم بريطانيا لإسرائيل وإهداء رئيس الوزراء البريطاني تشرشل لوحة عن القدس للشعب اليهودي ، وهي اللوحة التي تدعم المزاعم الإسرائيلية في الاحقية بالقدس.

4-ومع كل هذا هناك أيضا نقطة لافته تمثلت في الكثير من الشباب المراهقين اليهود المشاركين في هذه المسيرة ، وهو ما يعكس سخونة المعركة حول هذه القضية بالمستقبل.

#Jewish children chanting during the flags march that passed through the #OldCity of #Jerusalem: "Let the #Palestinian villages be burned on their people." pic.twitter.com/srhaVpI794

— سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) May 18, 2023