قمة جدة: زيلينسكي يحضر ويتّهم زعماء عرب بـ”غض الطرف” عن تصرفات روسيا.. ومشاركة الأسد لـ”تصفية آثار الربيع العربي”

اختتمت القمة العربية الـ32، اليوم الجمعة، واعتمد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة “إعلان جدة”، بحسب ما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بصفته رئيس القمة.

وفي وقت سابق، انطلقت أعمال القمة العربية الـ32 بحضور رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، ومشاركة رئيس النظام السوري بشار الأسد، لأول مرة منذ 2011.









وقد أثارت دعوة زيلينسكي غير المعلنة مسبقا تساؤلات. وفيما لم تصدر مواقف من الدول العربية، كانت مصادر دبلوماسية جزائرية عبّرت، أمس الخميس، عن رفضها الشديد لتوجيه ولي العهد السعودي الدعوة للرئيس الأوكراني لحضور القمة.

كما توجهت الأنظار نحو طائرة حكومية فرنسية أقلت الرئيس الأوكراني إلى جدة، وتنقله لاحقاً إلى قمة قادة مجموعة الدول السبع في مدينة هيروشيما اليابانية.

وفي كلمته بافتتاح القمة، رحّب ولي العهد السعودي بزيلينسكي، وبدا لافتا أنه رحب به، قبل شكر الجزائر، التي استلم منها رئاسة القمة العربية، بعد كلمة رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، وقبل الترحيب برئيس النظام السوري بشار الأسد.

واتّهم الرئيس الأوكراني زعماء عرب بـ”غض الطرف” عن تصرفات روسيا في بلده، مطالبا بموقف موحد “لإنقاذ الناس” من السجون الروسية.

وقال: “للأسف، هناك البعض في العالم، وبينكم هنا، يغضون الطرف عن السجون والضم غير القانوني” للأراضي الاوكرانية، مضيفا: “أنا متأكد من أننا يمكن أن نتّحد جميعا في إنقاذ الناس من أقفاص السجون الروسية”.

وأضاف: “نجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، واستعداد المملكة للاستمرار في بذل جهود الوساطة، بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا”.

وحثّ زيلينسكي الدول في القمة على دعم مبادرته للسلام لإنهاء الحرب الروسية في بلاده، وقال إن الوفود ستتلقى نص خطة السلام المكونة من 10 نقاط، وطلب منهم العمل مع أوكرانيا مباشرة دون وسطاء.

ووجه زيلينسكي “نداء نبيلا” للقادة العرب للمساعدة في حماية شعبه بمن فيهم المجتمع المسلم في أوكرانيا.

وسلط زيلينسكي الضوء على محنة مسلمي التتار في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا إليها عام 2014، “الذين لا يزالون تحت الاحتلال الروسي”.

وقال الرئيس الأوكراني إنه وصل إلى جدة برفقة زعيم تتار القرم، النائب في البرلمان الأوكراني، مصطفى عبد الجميل قرم أوغلو.

وأفاد بأن “مسلمي تتار القرم كانوا أول من عانى من الاحتلال الروسي، إن معظم الذين يعانون من القمع في شبه جزيرة القرم المحتلة هم من المسلمين”.

وفي مناشدة للقادة العرب، قال: “أنا متأكد من أنه لن يشاهد أحد منكم بدون قتال كيف يسرق الأجانب أبناء شعبك”، وأردف: “تم ترحيل مئات الآلاف من أطفالنا من قبل روسيا، وفصلوا عن أقاربهم”.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده “تقوم بكل شيء من أجل تأمين استمرارية اتفاق الحبوب” من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأكد أن “بلاده لم تختر الحرب ولم تهاجم دولة أخرى، إلا أنها لن تخضع لأي مستعمر”.

كما ذكر زيلينسكي احتلال روسيا لمحطة زاباروجيا الأوكرانية، قائلاً إن “موسكو تبتز العالم بكارثة نووية”.

وفي معرض تشبيهه للصراعات في الشرق الأوسط والحرب في بلاده، قال: “انظروا إلى مقدار المعاناة التي تسببت بها الحروب الطويلة الأمد في ليبيا وسوريا واليمن، كم من الأرواح أهدرت بسبب سنوات من القتال في السودان والصومال في العراق وأفغانستان”.

ولفت الرئيس الأوكراني أن “بلاده ترحب بالاستثمارات العربية”، وأعرب عن أمله “أن يعود السياح العرب لرؤية بلادنا خالية من الاحتلال الروسي”.

وأشار إلى أن “كييف قررت منذ عام 2021 الانفتاح على السعودية والإمارات وعمان”

ترحيب حار ببشار الأسد

ووصف مقربون من المنظمين الحدث بقمة “تصفية آثار الربيع العربي”، على ضوء توجيه الدعوة لرئيس النظام السوري بشار الأسد منذ تعليق عضوية بلاده.

وصافح ولي العهد السعودي رئيسَ النظام السوري في القمة، وعانقه قبل التقاط صورة رسمية لهما قبل بدء الاجتماع.

ورحّب بن سلمان أمام الزعماء العرب في مستهل انعقاد القمة، بعودة بشار الأسد لحضور اجتماعات جامعة الدول العربية.

وقال بن سلمان في كلمته: “يسرنا اليوم حضور الرئيس بشار الأسد لهذه القمة، وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية”.

وأضاف: “نأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا، وعودة الأمور إلى طبيعتها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، بما يحقق الخير لشعبها، وبما يدعم تطلعنا جميعاً نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا”.

الأسد: “فرصة تاريخية”

وقال الأسد إن القمة العربية “فرصة تاريخية” لمعالجة الأزمات الموجودة بالمنطقة، وذلك خلال كلمته بالقمة.

وأضاف “أتمنى أن تشكّل (القمة) بداية مرحلة جديدة للعمل العربي للتضامن في ما بيننا للسلام في منطقتنا والتنمية والازدهار بدلاً من الحرب والدمار”.

وتابع “سوريا ماضيها وحاضرها ومستقبلها هي العروبة لكنها عروبة الانتماء لا الأحضان، فالأحضان عابرة لكن الانتماء دائم”.

وهذه هي المرة الأولى التي يلقي الأسد فيها كلمة أمام الجامعة منذ تعليق عضوية النظام السوري بها في 2011 عقب الحملة التي قامت بها القوات الأمنية السورية بعد الاحتجاجات على حكمه.

عباس يطالب بمحاسبة إسرائيل

وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال القمة، المجتمع الدولي بـ”محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني”، رافضا “استباحة الاحتلال لأرضهم ومقدساتهم”.

وقال: “نؤكد رفضنا لاستمرار استباحة الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا”.

وطالب عباس المجتمع الدولي بـ”العمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحقه”.

وأضاف أن “إسرائيل ارتكبت 51 مجزرة منذ النكبة عام 1948، ودمرت 530 قرية فلسطينية”.

ودعا الرئيس الفلسطيني لدعم تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، وتقديم المرافعة المكتوبة من الدول العربية أمام محكمة العدل الدولية، لإصدار رأيها الاستشاري، وفتواها، حول قانونية وشكل وأهلية النظام الذي أقامته إسرائيل على أرض فلسطين.

واتهم إسرائيل بـ”التنكر للاتفاقات الموقعة والقرارات الأممية والتمسك بمشروع صهيوني استعماري بديل يقوم على استمرار الاحتلال والتطهير العرقي والفصل العنصري”.

السيسي يشدد على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته، أن المنطقة مرت خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية “هددت على نحو غير مسبوق، أمن وسلامة شعوبنا العربية”، مشددا على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها.

وأكد تمسك مصر بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط من خلال مبادرة السلام العربية.

وطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر الرئيس السيسي من أن الأزمة في ‎السودان تنذر بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة.

وفي ظل الأزمات في ليبيا واليمن، طالب بتفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا.

واعتبر السيسي عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بأنها بمثابة التفعيل العملي للدور العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية، مشيرا إلى أن مصر تدعم جميع الجهود لتفعيل هذا الدور “لمراعاة مصالحنا وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا”

ودعا إلى “الاعتماد على جهودنا المشتركة وقدراتنا الذاتية والتكامل فيما بيننا لصياغة حلول حاسمة لقضايانا”.

قضيتا السودان واليمن

وتتصدر أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، أزمتان رئيسيتان: النزاع المستمر منذ شهر في السودان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمّد حمدان دقلو، والنزاع المتواصل في اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات.

وتنعقد القمة العربية وسط جهود حثيثة من السعودية لتعزيز موقعها الدبلوماسي في الشرق الأوسط وخارجه، وبعد تطبيع علاقاتها مع إيران بوساطة صينية في آذار/مارس، إثر قطيعة. وتوافد منذ الخميس زعماء عرب على جدة، إذ وصل جل القادة المفترض مشاركتهم بالقمة، أو المسؤولين الذين ينوبون عنهم.

وترأس أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفد بلاده، ورافقه الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ووفد رسمي. وتعد قطر من الدول العربية التي أعلنت صراحة عدم تغيير موقفها من النظام السوري حتى تحقيق تطلعات الشعب الذي ثار ضد القمع الذي تعرض له.

وقال الديوان الأميري اليوم الجمعة إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غادر فجأة بعد أن ترأس وفد بلاده في قمة جامعة الدول العربية بمدينة جدة.

ولم يلق أمير قطر كلمة فيما يبدو في القمة التي تتم تغطيتها على الهواء مباشرة.

ويتغيب عدد من الزعماء العرب عن القمة، من ضمنهم رئيس الإمارات محمد بن زايد، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وسلطان عُمان، هيثم بن طارق. وعلى مستوى المغرب العربي، يغيب العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. كما يغيب أيضا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.