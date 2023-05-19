أمير قطر يغادر القمة العربية في جدة قبل كلمة الأسد

قال مسؤول عربي لرويترز اليوم الجمعة إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لم يعقد أي اجتماعات ثنائية أو يلق كلمة في قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، مشيرا إلى أن حضوره كان “زيارة مودة”.

وأضاف المسؤول أن الأمير غادر القمة قبل بدء كلمة رئيس النظام السوري بشار الأسد.









وكان الديوان الأميري قال اليوم إن أمير قطر غادر فجأة بعد أن ترأس وفد بلاده في قمة جامعة الدول العربية بمدينة جدة.

وترأس أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفد بلاده، ورافقه الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ووفد رسمي.

وتعد قطر من الدول العربية التي أعلنت صراحة عدم تغيير موقفها من النظام السوري حتى تحقيق تطلعات الشعب الذي ثار ضد القمع الذي تعرض له.