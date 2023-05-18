مناورة “حزب الله” العسكريّة تعقيدات إضافية

كأنّ المتغيّرات المنتظرة على نطاق الساحة اللبنانية لا تزال بعيدة المنال و”لا استراحة” من ضوضاء التصعيد الشكليّ أقلّه الذي ينتهجه “#حزب الله”، من منظار قراءة معارضيه الذين يقرأون بكثير من الشجب خطوة مناورته العسكرية المحدَّدة بعد ثلاثة أيام. وإذا كان هدير الصواريخ خافتاً وأزيز المسيرات مكتوماً وتفجّر القذائف معدوماً حاليّاً، لكنّ استعراض “حزب الله” بذاته رسالة لا تقلّل القوى السيادية المعارضة من معانيها ومخاطرها، خصوصاً أنّها تأتي وسط التناتش الحاصل على مستوى الاستحقاق الرئاسيّ الذي لا ينفكّ “الحزب” يؤكّد ارتباطه بإرادته بشكل أو بآخر. ولا يَفْصِلُ رافضون لهيمنة قوى “الممانعة” على لبنان العرض العسكري عن صورة الأولوية اللبنانية التي يأخذها “حزب الله” في الاعتبار، حيث السياسة تبدأ من الداخل تأكيداً بأنّ السلاح باقٍ كقوّة عسكرية رئيسية في البلاد، وكناظم أمنيّ على المستوى اللبنانيّ. وهو معطى مسيطر منذ قرابة عقدين زمنيين. وبمعنى أكثر وضوحاً على نطاق معارضيه، يريد “حزب الله” التذكير بأنّه الآمر الناهي في الداخل اللبنانيّ، ما يشكّل تحديات للسيادة اللبنانية من خلال إقامة مناورة عسكريّة.









وفي الصدد، لاقت مناسبة الجولة المحضّرة على معسكر “الحزب” استهجان وجوه بارزة في “المجلس الوطنيّ لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان”. ويتمحور الجزء الثاني لقراءة المعارضين للمناورة في أنّها خطوة موجّهة أيضاً إلى الداخل الإسرائيلي والرأي العام في تل أبيب في محاولة لحصول “حزب الله” على بعض النقاط المعنوية، على طريقة إعادة تظهيره شعار وحدة الجبهات بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزّة التي أسقطت هذا الشعار وطالت عدداً كبيراً من قيادات الجهاد الإسلامي والمواطنين الفلسطينيين في مقابل مواطن إسرائيليّ واحد. وإذا كانت ثمّة إشارات واضحة يحاول “حزب الله” إرسالها للتذكير بموضوع وحدة الجبهات، فإنّ المراقبين السياسيين المعارضين للهيمنة المستمرّة لفريق “الممانعة” على الأوضاع اللبنانية، يضيفون بعداً ثالثاً للاستعراض العسكري لناحية احتمال أن تكون رسائله مشمولة بالنظام السوريّ، للقول إنّ مرجع الأخير الأمنيّ قائم لدى “حزب الله” وإيران، في ظلّ محاولات في الداخل السوري لمحاولة الحدّ من النفوذ الإيرانيّ، وإخلاء غالبية المواقع التابعة لـ”الحزب” في مقابل المهادنة العربية الحاصلة.

وكذلك، لا يطمَئنّ باحثون عسكريون استطلعت “النهار” مقاربتهم لصورة المناورة العسكرية من منطلقي التوقيت والمضمون. كأن يقول الخبير العسكري العميد الركن سعيد قُزح إنّ “المناورة تشكّل خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية وضرباً للقوانين اللبنانيّة وللدستور اللبناني الذي ينصّ على حصرية الحقّ في امتلاك السلاح واستعماله بيد الشرعية اللبنانية. وهي محاولة للتأكيد بأنّ “حزب الله” موجود وممسك بقرار السلم والحرب في لبنان، وأنّه الآمر الناهي على مستوى السياستين الداخلية والخارجية”. ولا يغيب عن الملاحظات التي يفنّدها قُزح أنّ “المناورة العسكرية بمثابة إشارة من “حزب الله” إلى أنّ مفاعيل الاتفاق الإقليميّ لا تطال لبنان ولا تلزمه بأيّ تداعيات؛ وهي أيضاً رسالة إلى الداخل اللبناني بأنّ “الحزب” متحكّم بالقرار المحليّ، ومحاولة للضغط على القوى السيادية والمعارِضة بغية فرض مرشّحه لرئاسة الجمهورية والقول ألّا مناص من السير بقراره على مستوى استحقاق الرئاسة”. ويضاف إلى ذلك بحسب قراءة قُزح، “رسائل يريد “حزب الله” توجيهها إلى الخارج للزعم بأنّه الناهي في لبنان وأنّه يتوجّب التعامل معه. ويشكّل تعنّته استمراراً لمخطط تدمير الدولة اللبنانية الذي ينتهجه لغاية اللحظة، في ظلّ خطوة مشيرة إلى مزيد من التشدّد والإصرار على فرض إرادته بما يقلّص احتمالات الوصول إلى حلول”.

وبالنسبة إلى منطلق مدير “المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات” العميد الركن خالد حماده، “من السابق لأوانه الحكم على انعكاسات الاتفاق السعوديّ الإيرانيّ على لبنان، لاسيّما أنّنا لا نزال في أوّل الطريق في ما يخصّ رسم المعادلة السياسية الداخلية الجديدة. وقد تشكّل المناورة العسكرية إرهاصات ورسالة موجّهة الى الداخل اللبنانيّ، لا الخارج؛ حيث لا تستطيع إيران تبنّي دعم إجراءات من هذا النوع وليس في استطاعة “حزب الله” الخروج عن مضامين الاتّفاق الإقليميّ”. ويتبيّن لحماده “إيحاءات يريد “حزب الله” من خلالها التأكيد بأنّه موجود وأنّ في استطاعته القيام بمناورات رغم التطورات، وألّا متغيّرات على صعيد ما هو مسموح به أو غير مسموح في لبنان رغم اتّفاق السعودية وإيران. لكنّ، الخارج لا ينظر بأهميّة لمناورات كهذه إلّا من باب تأكيد عجز الدولة اللبنانية وعدم وجودها، ما سيفرض مزيداً من الحاجة إلى معالجات لاستعادة حضور الدولة ودورها”. وفي الاستنتاج الذي يعبّر عنه حماده، “ثمّة نوع من المحاكاة بذخيرة رمزية تُفهم من قبيل إحياء الذكرى أوّلاً والقول إنّ “حزب الله” باقٍ في قلب المعادلة، من بوابة الاستعراض الموجّه إلى الجمهور الداخليّ من دون قيمة فعلية على المستوى الخارجيّ، حيث يشكّل لبنان تفصيلاً بسيطاً على المستوى الإقليميّ”.

الأكيد على تنوّع المقاربات أنّ “شرارة” المناورة العسكرية موجّهة إلى الملفّ اللبنانيّ الذي يعتبر الأساسيّ في طيّاتها خلال مرحلة “اللعب في الوقت الضائع”، مع ملاحظة الأوساط السياسية أن واقع لبنان لا يزال بعيداً عن الاتّفاق الإقليميّ حتّى اللحظة وسط غياب متغيرات المشهد السياسي وفرملة استحقاق الرئاسة. وتذكّر هذه المؤشرات المراقبين بعنوان “الاحتلال الإيرانيّ” غير المقتصر على البعد السياسيّ فحسب، بل انطلاقاً من مفهوم دوليّ لمعاني الاحتلال نتيجة سيطرة سلاح خارج الشرعيّة.