ميقاتي “يبشر اللبنانيين بزيادة ساعات الكهرباء”

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على أنّ “العراق دائمًا اليد المعطاء للبنان في هذا الظرف الصعب، وأشكر العراق حكومة وشعبًا على كل ما يقدمه للبنان”.









ولفت ميقاتي، في حديث عبر قناة “العراقية الإخبارية”، إلى أنّه “لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء، ومن خلاله بقيت التغذية مستمرة في المؤسسات العامة وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي”، مشيرًا إلى “أننا نبشّر اللبنانيين بزيادة ساعات التغذية بالكهرباء بفضل النفط العراقي، ومبادرة الفيول العراقي صدرت من العراق، خصوصًا أننا مررنا بعراقيل لتسديد المبالغ المطلوبة”.

وأكّد ميقاتي أنّ “لا شروط من العراق على لبنان، وسنقدم كل التسهيلات اللازمة للتجار والمستوردين العراقيين من لبنان”، موضحًا “أننا نأسف أننا من دون رئيس جمهورية منذ 6 أشهر، وأدعو إلى حوار بين الأفرقاء اللبنانيين للاتفاق على رئيس جمهورية”.