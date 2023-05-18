إختراق جدي في الجدار الرئاسي.. المهلة لا تتجاوز الـ4 أسابيع؟

يؤكد مرجع سياسي لـ«الجمهورية» ان الفترة الراهنة لا تعدو اكثر من مراوحة انتظارية لما قد تشهده فترة ما بعد القمة العربية من حراكات، إن على الصعيد العربي او على الصعيد الخارجي، والفرنسي تحديدا، بالتناغم مع الحراك السعودي المستمر. وربطاً بما يؤكده الديبلوماسيّون حول تزخيم منتظر لحركة المساعي والجهود على اكثر من خط داخلي وخارجي، على قاعدة ان الوقت قد حان لحسم الملف الرئاسي في لبنان، فإنّ ذلك يعزّز الاعتقاد بأنّ الأمل ما يزال موجوداً في امكان حصول اختراق جدي في الجدار الرئاسي، ينفذ من خلاله لبنان الى صيف رئاسي، وضمن مهلة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة الى اربعة اسابيع على ابعد تقدير».







