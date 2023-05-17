جرَّد “الملكي” من لقبه المفضّل.. مانشستر سيتي يكتسح ريال مدريد ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه ريال مدريد الإسباني – حامل اللقب – بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب “الاتحاد” في إياب نصف النهائي.

وكان فريق المدرب بيب غوارديولا قد عاد من مدريد في مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 يوم الثلاثاء الماضي.









مانشستر سيتي يكتسح ريال مدريد ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا

وسجل برناردو سيلفا هدفين في الشوط الأول بينما أحرز إيدر ميليتاو هدفاً عن طريق الخطأ في مرماه قبل أن يحرز خوليان ألفاريز الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع ليثأر سيتي لهزيمته في الدور ذاته من الموسم الماضي.

وبات سيتي المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب الذي يسعى لحصده لأول مرة في تاريخه، حيث يواجه في النهائي إنتر ميلان المتأهل على حساب جاره ميلان.

ولم يخسر سيتي في 26 مباراة على ملعبه ولم تكن مسيرته الخالية من الهزائم على ملعبه مهددة بمجرد أن سجل سيلفا الهدف الأول في الدقيقة 23 لتسكن شباك الحارس تيبو كورتوا قبل أن يلعب ضربة رأس سكنت الشباك في الدقيقة 37.

وكان الشوط الثاني بمثابة تحصيل حاصل إذ استمر تفوق سيتي، الذي اقترب من تحقيق ثلاثية من الألقاب، على ريال الذي كان يسعى للفوز باللقب للمرة السادسة في عشرة مواسم.

وأغلق ميليتاو باب العودة على سيتي عندما اصطدمت به عرضية كيفن دي بروين لتسكن الشباك في الدقيقة 76 قبل أن يزيد ألفاريز غلة الأهداف في الوقت بدل الضائع بعد حلوله بديلاً لإرلينغ هالاند.