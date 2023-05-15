حاصباني: أي تقاطع محتمل مع باسيل لن يكون تفاهمًا

أمل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني ألا يستخدم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تواصله مع المعارضة كورقة تفاوض مع حزب الله لذا نحن نعمل بقناعاتنا، معتبراً أن عدم التقاطع مع “الوطني الحر” على اسم لا يعني العجز عن جمع الأكثرية إذ ثمة قوى أخرى قد تسهم في تأمين أكثرية الـ65 نائباً.

وقال حاصباني في حديث عبر “mtv”، “أي تقاطع محتمل مع باسيل لن يكون تفاهماً وعدم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة يعني أن الأكثرية ليست مؤمنة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ولن نعلن اسم مرشحنا قبل الجلسة ولدينا أسماء قادرة على جمع الأكثرية.