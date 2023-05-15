الإمارات تسلم “الأسد” دعوة رسمية لحضور مؤتمر المناخ

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الاثنين، إن الإمارات سلمت رئيس النظام السوري بشار الأسد، دعوة رسمية لحضور مؤتمر المناخ المقرر إقامته في الدولة الخليجية العام الجاري.

وذكرت الوكالة أن الأسد تلقى دعوة رسمية موجهة من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقاء جمعه بالقائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق، عبد الحكيم النعيمي، أمس.









وينطلق مؤتمر المناخ (كوب 28) يوم 30 نوفمبر المقبل، ويستمر حتى 12 ديسمبر في الإمارات.

وتأتي الدعوة في ظل عودة سوريا لجامعة الدول العربية، وتلقيها دعوة للمشاركة في اجتماعات الجامعة في مدينة جدة السعودية يوم 19 من الشهر الجاري.

وقررت جامعة الدول العربية في السابع من مايو، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من عقد على تعليق عضوية دمشق إثر قمعها الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشرّد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وكانت السعودية آخر الدول العربية التي استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري مؤخرًا، بعدما فعلت الإمارات خطوة مشابهة قبل أشهر.

وأعلنت وزارة الخارجية بالمملكة يوم 9 مايو الجاري، استئناف العلاقات مع النظام السوري، وقالت في بيان إن “قرار استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا جاء انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي السعودية والسورية، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأشار البيان إلى أن المملكة “أخذت في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة، في 7 مايو، الذي يوصي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها”.

وأوضحت السعودية في بيانها أن قرارها يتفق مع مبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمواثيق والأعراف الدولية.

وعارضت الولايات المتحدة، تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، مشيرة إلى وحشية حكومته خلال الصراع والحاجة إلى إحراز تقدم نحو حل سياسي.