هل سيلتقي ميقاتي بالاسد في جدة؟

أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال د. عصام شرف الدين من برنامج المشهد اللبناني على قناة الحرّة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أعلن في اللقاء التشاوري الأخير بين الوزراء أنه مستعد لترؤس الوفد الوزاري الى سوريا شخصياً، مشيراً الى أنه من المرجّح أن يلتقي ميقاتي الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية في جُدّة، وبعدها يتمّ إطلاع الوزراء على التفاصيل.

ومن البرنامج نفسه كشف شرف الدين انه خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد في 22 الجاري للبحث في موضوع اللاجئين سيُتّخذ القرار بتاريخ زيارة الوفد اللبناني سوريا .









وكشف شرف الدين عن طلب الجانب اللبناني تشكيل لجنة ثلاثية تضم الى لبنان سوريا ومفوضية اللاجئين ينبثق عنه لجان فرعية لكل قرية لمتابعة مشاكل اللاجئين ولكن جاء الرفض من المفوضية .

شرف الدين أكد للحرة التحضير لقوافل جديدة من اللاجئين تتجه الى سوريا بأقرب فرصة بعد جلسة مجلس الوزراء ، مشيراً الى ورود 750 اسم. وقال: “هو عدد خجول ولكن أفضل من لا شيء”.

وردّاً على سؤال جزم شرف الدين أن الجيش اللبناني مل

تزم ألاّ يُسلّم اي لاجئ سياسي يُخالف القانون أو معارض الى النظام السوري .

ومن المشهد اللبناني أكدت الباحثة في منظمة العفو الدولية سحر مندور أن أساس العودة يجب أن يكون ضمان وجود الأمان والسلامة في سوريا ولا نعني هنا الأعمال الحربية إنما ألاّ تتمّ ملاحقة الناس وسجنهم وتعذيبهم ، مشيرةً الى حصول مداهمات نفّذها الجيش في نيسان وثّقت المنظمة واحدة منها بالتفاصيل وقد أوردتها في الحلقة. واشارت مندور الى أن 9 من أصل 10 لاجئين سوريين هم تحت خط الفقر .

محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أكد من جهته للحرة خسارة لبنان في الكهرباء 330 مليون دولار سنوياً على مدى 10 أعوام بسبب اللاجئين السوريين، و50 % من كهرباء بعلبك الهرمل مسروقة، وقال ” نحنا منهكين ومنهارين وما عنا ترف نشتغل بظروف طبيعيّة” .