لقاء سيدة الجبل: لبنان تحت الإحتلال الإيراني وسنواجهه مهما كانت الظروف

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري إلكترونيا بمشاركة أنطوان قسيس، أحمد فتفت، أحمد عياش، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أمين محمد بشير، إدمون رباط، أنطونيا الدويهي، إيصال صالح، بهجت سلامة، بسام خوري، بيار عقل، توفيق كسبار، جوزف كرم، حبيب خوري، حسن عبود، خالد نصولي، خليل طوبيا، رالف غضبان، رالف جرمانوس، رودريك نوفل، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، سيرج بو غاريوس، سوزي زيادة، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطالله، عبد الرحمن بشيناتي، فارس سعيد، فيروز جوديه، فتحي اليافي، ماجد كرم، مأمون ملك، مياد حيدر، منى فياض، نيللي قنديل، ونبيل يزبك واصدر المجتمعون بيانا اشاروا فيه انه في ظل المتغيرات التي تحصل في المنطقة وبعد عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، أطل السيد حسن نصرالله من موقع المرشد العام للجمهورية اللبنانية مسديا النصائح في كل اتجاه، ومحاولا القول إن “خط إيران” إنتصر في المنطقة وإن الدولة اللبنانية ستتشكل وفق شروطه تبعا لهذا الانتصار”.

واكد اللقاء لجميع اللبنانيين “أن مهما كانت التطورات الإقليمية موقفنا واحد، أن لبنان تحت الإحتلال الإيراني وسنواجه هذا الإحتلال مهما كانت الظروف”.









وأشار إلى أن “مضمون خطاب نصرالله الأخير، يؤكد أن الرئيس المقبل سيكون من صنعه، وهو رئيس سيعمل لتثبيت مصلحة “حزب الله” على حساب مصلحة اللبنانيين”.

وختم البيان: “إن لقاء سيدة الجبل يؤكد أن من يريد مواجهة مبدأ تشكيل الدولة وفقا لمصلحة “حزب الله”، عليه أن يواجه الاحتلال الإيراني للبنان. وأما المواجهات الفرعية ضد هذا المرشح لرئاسة الجمهورية أو ذاك المرشح لرئاسة الحكومة أو ضد هذه الحكومة أو تلك، هي مواجهات لا تفيد ولا تؤدي إلى تغيير للوضع القائم”.