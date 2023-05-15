اللبنانية ماريلين نعمان تتأهل للمرحلة نصف النهائية في “ذا فويس” فرنسا

مرة جديدة، تفوز الشابة اللبنانية ماريلين نعمان في المواجهة ضمن منافسات برنامج The Voice فرنسا، وتتخطاها بنجاح بعدما أدّت بشكل رائع أغنية “Elle, Tu l’aimes” للنجمة إيلين سيغارا مقابل منافسها كميل من فريق المدرّب فياني الذي غنّى للفنان جو داسان أغنية “Et si tu n’existais pas”.

وقد أبهرت ماريلين نعمان الجمهور الحاضر الذي صفّق لها فيما وقف أعضاء لجنة التحكيم تقديراً لها وبينهم مدرّبتها الفرنسية زازي التي كانت زوّدتها بالتوجيهات وطلبت منها الغناء بإحساس. وهذا ما جعل الجمهور الفرنسي يصوّت لماريلين بنسبة 58.2 في المئة ويمكّنها من متابعة المشوار في البرنامج والتأهل إلى مرحلة النصف النهائي.









وقد عبّر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سرورهم بفوز ماريلين وتناقلوا صورها وفيديو أغنيتها، متمنين لها إكمال مشوارها الفني بنجاح.

تجدر الاشارة إلى أن ماريلين نعمان تتحدّر من قرية عين تراز قرب رشميا في منطقة عاليه في جبل لبنان وهي لعبت دوراً تمثيلياً في مسلسل “للموت3” كإبنة للنجمة اللبنانية ورد الخال بدور كارما.