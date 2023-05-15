قاسم: لنتعال في لبنان إلى مستوى اتجاه المنطقة نحو التفاهم والاستقرار

لفت نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إلى أن “الشعب الفلسطيني المقاوم أثبت مجددا جدارته بالنصر والتحرير. ونجحت مقاومة الجهاد الإسلامي ووحدة الفصائل الفلسطينية في المواجهة بتثبيت معادلة الردع، مصحوبة بعلو مقام الشهداء وعطاءات أبناء فلسطين والقدس. سيكون لفشل نتانياهو الأثر الكبير على مستقبله السياسي وعلى الكيان الموقت المحتل. المقاومة في فلسطين والمنطقة تراكم إنجازاتها الاستراتيجية في مواجهة الاستكبار الأميركي والكيان الموقت”.

وأضاف: “لنتعال في لبنان إلى مستوى اتجاه المنطقة نحو التفاهم والاستقرار، فلا نتخلف عن الركب، ولنستثمر في الحوار والتفاهم لانتخاب الرئيس”.