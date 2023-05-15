لأول مرة بتاريخ تركيا.. الهيئة العليا للانتخابات تعلن رسمياً عن جولة ثانية من انتخابات الرئاسة

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، الإثنين 15 مايو/أيار 2023، عن تنظيم جولة ثانية من انتخابات الرئاسة في البلاد، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بعدما لم يحقق أي من المرشحين للرئاسة النسبة الكافية للفوز.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أجراه ينار، وقال إن الجولة الثانية ستُجرى يوم 28 مايو/أيار، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، مشيراً إلى أنه بالإمكان البدء في الحملة الانتخابية للجولة الثانية.









ينار أوضح أن أردوغان حصل على 49.51% من الأصوات، فيما حصل كليجدار أوغلو على 44.88%، مضيفاً أنه تم فرز 100 بالمئة من صناديق الاقتراع داخل البلاد، وأن نسبة المشاركة بلغت 88.92%.

كان المرشح الثالث في الانتخابات الرئاسية والذي خرج من المنافسة، سنان أوغان قد حصل على 5.2 % من الأصوات، وحدّد أوغان شرطه من أجل دعم مرشحي الرئاسة أردوغان، وكليجدار أوغلو في جولة الإعادة، قائلاً إن “محاربة الإرهاب، وإعادة اللاجئين خطوط حمراء” من أجل دعم المرشحين.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن تصريحات أدلى بها أوغان للوكالة، وقال: “سنتشاور مع قاعدة ناخبينا قبل التوصل لقرار حول جولة الإعادة، لكننا أوضحنا أن محاربة الإرهاب وإعادة اللاجئين خطوط حمراء”.

يأتي هذا فيما حقق تحالف “الجمهور” (أردوغان وحلفائه) تقدماً ملحوظاً في الانتخابات البرلمانية، وحصل هذا التحالف على 49.46% من أصوات انتخابات البرلمان، مقابل حصول تحالف “الأمة” (كليجدار أوغلو وحلفائه) على 35.02%، وذلك بعد فرز 99.8% من أصوات الانتخابات البرلمانية.

حزب “الرفاه الجديد” من تحالف “الجمهور” سجل مفاجأة بدخوله البرلمان وذلك لأول مرة منذ تأسيسه، وحصل الحزب الذي يقوده فاتح أربكان، نجل الزعيم التركي الراحل نجم الدين أربكان، على 5 مقاعد بالبرلمان مع فرز 99.27% من أصوات الانتخابات البرلمانية، بحسب النتائج التي أوردتها وكالة الأناضول.

ودُعي 60 مليوناً و697 ألفاً و843 ناخباً للإدلاء بأصواتهم، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخباً سيصوتون لأول مرة، وكانت وسائل إعلام تركية قد أشارت إلى أن البلاد قد تشهد أكبر نسبة مشاركة في تاريخها.