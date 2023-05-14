الاتفاق صار وشيكًا مع “القوات” و”التيار”.. حنكش: تعطيل النصاب أحد الخيارات لفرملة وصول فرنجية

اكد النائب الياس حنكش ” أننا لم نعد في مرحلة حرق الأسماء بل الاتفاق صار وشيكًا مع “القوات” و”التيار” على اسم قادر على الوصول إلى الرئاسة لأنّ المعركة لم تعد مسألة توازن وتوازن مضاد”.

وأضاف حنكش في حديث للmtv: “مسألة الثقة بما إذا كان رئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل سيخوض المعركة الرئاسية بوجه “حزب الله” مرتبطة بالتواصل في الأيام المقبلة واللقاء المفترض بين باسيل وصفا يجب أن يحض المعارضة والأطراف الأخرى على الإسراع في وتيرة الاتفاق على اسم لفرملة وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية”.









واشار حنكش الى أن “الاسم الذي سنختاره يجب ألّا يستنفر الفريق الآخر للتعطيل بوجهنا وتعطيل النصاب لا يزال أحد الخيارات التي نناقشها مع الآخرين لفرملة وصول فرنجية ومن يريد أن يفرض عقوبات على المعطلين فليبدأ بمن عطل 11 جلسة”.