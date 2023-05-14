من ضرب سعر الصرف ومن يعمل على تحطيم اقتصاد لبنان؟.. أبحاث تثبت ان حزب الله جلب المصيبة بسوقه السوداء

من يراقب الاوضاع الاقتصادية في لبنان يرى بوضوح ان الدولة التي اعلنت افلاسها رسميا في عام 2020 تعاني من تضخم هائل وسعر صرف الدولار يرتفع بشكل متواصل وسريع واللبنانيين يرزحون نحت الفقر والحاجة وغالبيتهم لا يستطيعون تأمين قوتهم ويعتمدون على الجمعيات الخيرية المحلية والاجنبية الفرنسية والاميركية تحديدا.

يقول خبير اقتصادي لموقعنا انه عندما تنشط الجمعيات الخيرية فالدولة مفلسة ومن جهة اخرى في لبنان هناك تنظيم مسلح عسكري منظم يملك ثلثي الاموال الكاش في البلد بالدولار وهو تنظيم حزب الله فالمعروف ان ميزانية حزب الله تبلغ نحو مليار دولار سنويا تأتي من ايران ومن تهريب الاسلحة والمخدرات وتصنيع الكبتاغون وغير ذلك.









في السنوات الثلاث الاخيرة ادخل حزب الله نحو ثلاثة مليار دولار بالنقد “الكاش” الى السوق اللبنانية وها هو عمليا يسيطر على سعر الصرف وعلى السوق وعلى الاقتصاد اللبناني المتعثر ويقول الخبراء ان امرا كهذا لم يحدث في العالم اذ يسيطر تنظيم واحد على مقدرات دولة ذات سيادة اقتصاديا ويعيث في اقتصادها فسادا ويفعل ما يحلو له من قروض حسنة وصرف مخصصات لعائلات بيئته الشيعية ومنح نشطاء الحزب وعناصره معاشات ورواتب بالدولار ونقدا دون بنوك او تحويلات عدا عن ان الحزب مسيطر بشكل او باخر على تحويلات واسعار صرف الدولار والعملات الاخرى بشكل او باخر.

الوضع اللبناني يسمى crawding out وهذا يعني انه بسبب تنظيم اقتصادي قوي واحد وهو حزب الله فان الشركات الاقتصادية لا تجد مكانا لها في السوق مما يجعل هذا التنظيم يسيطر على مجمل الاقتصاد حتى لو كان تنظيما خارجا عن القانون الدولي ويعتبر ارهابيا في شتى انحاء العالم.

السوق السوداء في لبنان تدار من قبل حزب الله وشركاءه وفي البحوث الاقتصادية يستدل ان وجود سوق سوداء هو الطريق الاقرب للفقر والحاجة والمدخول القليل وعدم المساواة واستثمارات منخفضة واياد عاملة رخيصة وايضا السوق السوداء تعني ان الحكومة غير قادرة على بسط سيطرتها اقتصاديا وهذا ما يريد حزب الله الاستفادة منه وتكريسه والبقاء ماسكا بخيوط اللعبة وتحريك الدمى للسيطرة على البلد.

باختصار شديد فمن ما تقدم يستدل ان حزب الله هو المسؤول عن التضخم العائل الذي يصل الى 200% ومسؤول عن ارتفاع سعر صرف الدولار من 1500 ليرة الى 121000 ليرة ومدك انخفاظ الناتج الوطني في عام 2018 من نحو 55 مليار دولار الى 23مليار دولار في 2021.

اما الضوء في نهاية النفق يقول خبراء الاقتصاد في البنك الدولي هو اللبنانيون انفسهم فعندما يعون ما يقوم به هذا التنظيم فقد يخرجون من النفق المظلم وخلتو ذلك الحين فان فان المواطن اللبناني سيدفع الثمن والخسارة وحزب الله سيكون الرابح.