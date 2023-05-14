تقدير موقف: إيران وحسابات القوة والضعف عقب عملية ثأر الأحرار في غزة؟

بات واضحا مع تواصل استهداف الكثير من القيادات السياسية والعسكرية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة أن هناك حربا استخباراتية غير مباشرة بين إسرائيل وإيران ، وهي الحرب التي تواصلت منذ خمسة أيام ولا تزال مستمرة حتى الآن.









غير ان البعض يتوقع اعاده إيران لمنظومة علاقاتها مع حركة حماس ، وهي المزاعم التي ساقها البعض خاصة مع مزاعم رفض حماس المشاركة في العملية العسكرية القائمة بجوار الجهاد الإسلامي.

ما الذي يجري؟

يتواصل سقوط الشهداء من عناصر القيادات العليا في حركة الجهاد الإسلامي ، بصورة دقيقة ، وهو ما بات يفرض كثير من التساؤلات منها:

１- ضعف المنظومة الأمنية المرتبطة بحماية قيادات الجهاد ، وبات واضحا إنها تسقط واحدا تلو الآخر بصورة دقيقة ، وهو ما يزيد من خطورة سلاح العملاء الذي تعتمد عليه إسرائيل بقوة.

２- هناك حديث يتمحور حول استخدام سلاح جديد دقيق تم تجربته في غزة لأول مرة وتم انتاجه في احد المختبرات العلمية الإسرائيلية (تيخنيون) ، وهو السلاح الذي اثبت فاعليه متميزة في اغتيال عدد من قيادات الجهاد.

３- من الواضح أن حركة حماس وحتى الآن ترفض الدخول في مواجهات مباشرة بالتعاون مع الجهاد الإسلامي ضد إسرائيل ، الأمر الذي يزيد من حجم الضغوط المفروضة على الحركة التي لا ترغب في الانضمام للتصعيد الحاصل الآن في غزة وتحافظ على ما يسمى بالهدوء الاستراتيجي في غزة.

４- بعض من تقديرات الموقف الآمنية أشارت إلى أن السبب وراء ذلك يعود إلى آن حركة حماس تحديدا سعت إلى عدم اقحام نفسها في مواجهة تضر أكثر مما تنفع وتشوش على علاقتها الجديدة مع مصر التي سعت الى هدنة سابقة وجب على حماس أن تؤكد فيها على حسن النوايا مع القاهرة.

حماس وإيران

ومع تعقد الأزمة الاستراتيجية في القطاع بات واضحا أن إيران تشعر بالكثير من الضغوط ، وبات واضحا أن حماس لا تنصت لها بالانضمام للتصعيد ، غير أن إيران تشعر بالكثير من الضغوط.

وتتواصل هذه الضغوط بصورة يمكن أن تغير من وجهة نظر إيران لحركة حماس لتجعلها اكثر قربا وقوة لعدة أسباب وهي:

１- وجود حماس سيبقى يمثل توترا دائما للاحتلال على جبهة قطاع غزة وجنوب لبنان ومخيمات الفلسطينيين في سوريا

２- سيكون لإيران دائما سلطة موازية لسلطة رام الله في غزة تستمر في اسقاط أي مشروع لتسوية سياسية مع إسرائيل الأمر الذي يضمن استمرار الصراع في الشرق الأوسط ويحافظ على المصالح الإيرانية بالنهاية.