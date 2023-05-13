لبنان يودّع الوزير السابق والكاتب سجعان قزي

ودّع لبنان الوزير السابق والكاتب الزميل في جريدة “النهار” #سجعان قزي، “رجل الحوار” والكلمة العميقة والأنيقة، بالصلاة لراحة نفسه في كاتدرائية سيدة العطايا – أدما برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل أن ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه في العقيبة.

ولد قزي في بلدة العقيبة – فتوح كسروان في 6 تشرين الثاني 1952. متزوج من دانيا حليم بارود ولهما بنتان توأمان أود وجوي.









انتسب فتيا إلى حزب الكتائب وناضل في صفوفه، وتدرج في المراتب الحزبية حتى تبوأ مركز نائب رئيس الحزب.

ترشح للانتخابات النيابية عن قضاء كسروان-جبيل عام 2009 ونال نسبة مرتفعة من الاصوات، لكنه لم ينجح في الوصول الى الندوة البرلمانية.

عين وزيراً للعمل عن الكتائب في حكومة الرئيس تمام سلام، من 15-02-2014 الى 18-12-2016 .

تابع دراسة العلوم السياسية والإدارية في جامعة القديس يوسف ـ اليسوعية، فيما كان يعمل صحافيا في عدد من المؤسسات الإعلامية، كجريدة “العمل” أساسا، إضافة إلى تلفزيون لبنان (القناة الفرنسية)، وجريدة “الجريدة” ومجلتي الـ “Magazine” و “الجديد”.

تولى رئاسة قسم الأخبار في إذاعة “صوت لبنان” عام 1975، قبل أن يؤسس إذاعة “لبنان الحر” عام 1978 ويديرها حتى عام 1986.

أصدر في باريس منشورة MIB بالفرنسية والتي اختصت بالشؤون الاستراتيجية في الشرق الأوسط. ثم أسس عام 1986 في باريس “المؤسسة العامة للدراسات والاستشارات ” “SOGETCOالعاملة في مجال المخاطر السياسية والاقتصادية.

له أربعة كتب: “فصول من تاريخ لبنان من الفينيقيين إلى الصليبيين”، “سياسة زائد تاريخ”، “لبنان والشرق الأوسط بين ولادة قيصرية وموت رحيم” و”تغيير الأنظمة والثورات”. لديه تحت الطبع كتاب عن فخر الدين الثاني الكبير وآخر عن مرحلتي المماليك والعثمانيين. فضلاً عن عشرات المحاضرات في الجامعات والمنتديات في لبنان وأوروبا وأميركا.

انصرف في الأعوام الاخيرة الى الكتابة السياسية وكان له مقال اسبوعي في “النهار”، كما عمل مع عدد من وسائل الاعلام، وتولى العديد من المهمات الاستشارية، من الرئيس بشير الجميل الى الرئيس امين الجميل الى البطريرك الراعي.