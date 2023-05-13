معلومات وتفاصيل خاصة بالاسماء عن غارة جوية اردنية في سوريا ومقتل اكبر مهربي حزب الله في سوريا وتدمير مصنع كبتاغون

بالرغم من التقارب العربي السوري وبالرغم من الاعلان عن عودة سوريا للجامعة العربية، في الثامن من ايار مايو استهدف الطيران الحربي الاردني منزلا في قرية الشعاب وقتلت المدعو مرعي رويشد الرمثان والذي يعتبر من اكبر تجار المخدرات في سوريا ويلقب “اسكوبار سوريا” وقتل في الغارة ايضا زوجة الرمثان واولاده الستة.

وكان وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي هدد بضرب تجار وتجارة المخدرات في الاراضي السورية وقال ان بلاده لن تتردد بالقيام بعمل عسكري في الاراضي السورية ضد تجار المخدرات ومن يدعمهم.









وقال مصدر امني مطلع لايلاف ان الغارة هي جزء من حرب الاردن على تجارة المخدرات والسلاح، حيث ينشط عملاء لحزب الله وايران بدعم الفرقة الرابعة السورية في تصنيع وتهريب المخدرات الى الاردن ودول الخليج.

وقال المصدر ان لدى الاردن معلومات وافية ودقيقة عن كل شبكات التهريب الناشطة في المنطقة واشار المصدر الى ان مرعي رويشد الرمثان يعمل بشكل متواصل ووثيق مع الفرقة الرابعة بالجيش السوري والتي يرأسها شقيق الرئيس السوري ماهر الاسد.

وعلمت الاستخبارات الاردنية ان علاقة الرمثان قوية بالعميد لؤي العلي مسؤول الامن في الجيش السوري عن منطقة السويداء والذي كان على اتصال مباشر مع الرمثان في تهريب المخدرات وكان يرشده الى الاماكن والمناطق التي يجب ان يعمل بها تحت حمايته كما كان طلب منه القضاء على مجموعة لتهريب المخدرات في منطقة درعا تابعة لتنظيم داعش.

والرمثان كان على اتصال مع كبار المهربين السوريين واللبنانيين مثل عائلة جعفر ومنهم احمد جعفر الملقب ابو ياسين وهو تابع لحزب الله ومسؤول عن النقل من سوريا الى الاردن ولعائلة جعفر اكثر من نفق تهريب بين سوريا والاردن ومن الناشطين في هذا المجال بحسب المصدر، رضا جعفر الذي ينسق مع الايرانيين وزاهر جعفر مسؤول العمليات في مجموعة التهريب.

ويضيف المصدر ان المعلومات التي حصل عليها الجانب الاردني تفيد ان الرمثان على علاقة وثيقة بحسين الوهبان ابو علي من درعا وهو على تواصل بشأن التهريب مع النظام السوري وفي بيته تم تخزين الكثير من المخدرات في طريقها للتهريب بحماية ورعاية النظام السوري وايران وحزب الله.

وتفيد المعلومات من المصدر مطلع ان الغارة الاردنية استهدفت مصنعا للمخدرات وخاصة الكبتاغون وهو موقع لتكرير مياه الصرف الصحي في ضواحي بلدة خراب الشحم تم تحويله لمصنع مخدرات تحت رعاية احمد مهواش ابو سالم الخالدي وهذا كان على اتصال وعمل بشكل وثيق مع مصطفى قاسم المسالمة قائد تنظيم القسم المسلح والموالي للنظام السوري وملقب بصاحب الارواح التسعة لانه نجا من عده محاولات اغتيال، وهو من اكبر المساندين والداعمين للفرقة الرابعة بقيادة ماهر الاسد.

من جهة اخرى فان الاردن ابلغ النظام السوري بان سلاح الجو والجيش سيستمران في ملاحقة واستهداف هذه الخلايا والمجموعات التي تشكل خطرا على امن الاردن والمنطقة وان احدا منهم لن يسلم من قبضة الاردن حتى لو كان في الاراضي السورية وبحماية النظام وجيشه.