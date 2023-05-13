الجهاد الاسلامي ينوي تحويل لبنان الى ساحة معركة مع العدو الصهيوني.. فهل يمنعه حزب الله؟

خاص بيروت اوبزرفر

علم بيروت اوبزرفر من مصدر لبناني مطلع ان حركة الجهاد الاسلامي تنوي اطلاق صواريخ باتجاه فلسطين المحتلة من لبنان في اطار المواجهة مع الاحتلال، واشار المصدر ان حزب الله حاليا والدولة اللبنانية يمنعان هذا الامر قدر الامكان.









تأتي ضغوط الجهاد الاسلامي مصحوبة بطلبات فيلق قدس الايراني تمكين الجهاد الاسلامي الفلسطيني وفصائل اخرى استهداف الكيان الصهيوني من لبنان الامر الذي يراه اللبنانيون خطرا ويجلب عواقب وخيمة، خاصة ان لبنان يعاني من ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية وعلى كل المستويات ولا ينقص البلد سوى مواجهة مع العدو الاسرائيلي والتي قد تدمر كل مى تبقى من بنية تحتية في البلد خاصة وان الجهاد الاسلامي هو حركة جهادية لا اعمل حساب للمواطن لا الفلسطيني ولا اللبناني ولا غيرة وتهتم فقط بالحرب ضد الاحتلال بدعم فيلق قدس الايراني الذي يملك القدرة على التأثير على حزب الله الذي يسيطر على الجنوب اللبناني.

المصدر المطلع قال ان حزب الله حتى الان يرفض الدخول في المواجهة وهذا قرار حكيم ولكن اذا رضخ للضغط الايراني فانه سيجلب الدمار للشعب اللبناني وعليه ان يكون على قدر من المسؤولية في هذه الظروف ليجنب لبنان ويلات الحروب.