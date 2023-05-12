عدوان: نحن من نختار رئيس جمهوريتنا ولن نضحي بتاريخنا

شدد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان على أن “ذكرى البطريرك مار نصرالله بطرس صفير تذكرنا، بأننا نحن من نختار رئيس جمهوريتنا، أي من يكون على أفضل علاقات مع العالم العربي وحرا في قراراته”، واشار في حديث عبر اذاعة لبنان الحر”، الى أن “من يصنع الاستقلال الثالث هو كل لبناني يتمتع بروح المقاومة اللبنانية التي تضع لبنان أولا وأخيرا، ويريد السيادة والكرامة. أضاف ان ما تقوم به البطريركية اليوم عبر الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هو المسار المقاوم نفسه، ونستمد منهم اليوم في حزب القوات اللبنانية روح المقاومة في النهج والعمل، ولن نضحي بتاريخ لبنان الحر من أجل أي دولة أو مكاسب”.

وإذ استذكر مواقف البطريرك صفير، لفت الى أن “بيان المطارنة ومصالحة الجبل كانا أساس الاستقلال الثاني بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حين أدرك البطريرك صفير أن الدفاع عن الاستقلال هو عمل شراكة بين اللبنانيين، ومن يريد ضرب الاستقلال هو من يتدخل بينهما. وقال إن الثورة في 14 آذار لم تحمل أي عنف أو ضربة كف، كما أحبها صفير الذي رفض سفك الدماء والاشتباك واستخدام القوة لإخراج الجيش السوري من لبنان”.









وأكد عدوان “أننا لا نستذكر البطريرك صفير اليوم فقط بل كل يوم، هو الشخص الذي يجمع صفات إنسانية، بالثقافة والتواضع ونكران الذات والصلابة، يذكرنا بتاريخ الموارنة المضحين، هو الذي كان الملجأ لأي مضطهد، وتمسك بالحرية”.

وعن علاقته به قال: “كنت أشارك في قداديس الأحد في بكركي دوريا لوضعه في أجواء العمل الوطني الشامل لتكريس سيادة الدولة واستقلالها، ووجدت فيه ميزتي العمق وروح التسامح”.

واكد أنه “لم يلمس أي خوف لدى صفير، هو الذي وقف في وجه الصعوبات وتغلب عليها. واستذكر التحضير لمصالحة الجبل، عندما أصر صفير على الزيارة متحديا الضغوط الكثيرة بهدوء وتصميم، إضافة الى ليلة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عندما أوفد المطران بولس مطر لحضور الاجتماع في قريطم، كما رفض بتاتا زيارة سوريا وقصر المهاجرين”.