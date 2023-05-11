بخاري يستقبل فرنجية.. والاخير: لقاء ودي وممتاز!

استقبل السفير السعودي وليد البخاري في دارته في اليرزة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وغرد فرنجية بعد اللقاء قائلاً: شكراً على دعوة سفير المملكة العربية السعودية الكريمة، اللقاء كان وديّاً وممتازاً.









وبحسب “الجديد”، أجواء إيجابية وودّية أحاطت بزيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية السفير السعودي وليد البخاري في منزله في اليرزة، ووقد لبّى فرنجية دعوة السفير السعودي الى الفطور، حيث دام اللقاء أكثر من ساعة، تطرّق الطرفان الى المستجدات الراهنة. وهي المرة الاولى التي يلقي فيها فرنجية بالسفير السعودي، بعد لقائهما في منتدى الطائف الـ 33، حيث كان رئيس تيار المردة في الصفوف الأمامية للمؤتمر.