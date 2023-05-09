استشهاد 13 فلسطينيا بينهم 3 من قادة “الجهاد الإسلامي” في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أعلنت كتائب “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” عن استشهاد ثلاثة من كبار قادة الحركة جراء عملية اغتيال إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء.

ونعت “سرايا القدس” في بيان استشهاد “جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة، الذين ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية”.









وأضاف البيان أن “سرايا القدس” تنعى “الشهداء القادة ومعهم زوجاتهم المجاهدات والعديد من الأبناء”.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر “ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 13 جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة”.

وذكرت الوزارة في بيان أن فتاة (17 عاما) توفيت متأثرة بجروحها الخطيرة، وأشارت إلى وجود أكثر من 20 مصابا بعضهم بحالة الخطر، ولا يزالون يتلقون العلاج.

وقالت مصادر في “الجهاد الإسلامي” إن القيادي الكبير في الحركة جهاد غنام قد استشهد هو وزوجته في الضربات الإسرائيلية على غزة.

وأعلن جيش الاحتلال اغتيال قادة عسكريين في حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية في غارات جوية شنها على قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: “في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك (الأمن الداخلي) تم القضاء على قائد منطقة شمال قطاع غزة في الجهاد الإسلامي وقيادي بارز بالحركة المسؤول عن توجيه نشاطات بالضفة الغربية انطلاقًا من القطاع”.

وأضاف الجيش: “تضمنت العملية كذلك القضاء على أمين سر المجلس العسكري في الجهاد الإسلامي”، دون تفاصيل أكثر.

وتحدث مسعفون عن إصابة أربعة على الأقل في الضربة الجوية، التي استهدفت منزل القيادي في حركة الجهاد.

وسمع شهود عيان دوي انفجارين في القطاع الساحلي المحاصر الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحدهما في مدينة غزة والآخر في رفح.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في برج داود وسط مدينة غزة.

وكشفت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة العديد من المدنيين جراء الغارات الإسرائيلية على الشقق السكنية في غزة ورفح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، شن غارات على أهداف تابعة لحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: ” يقوم جيش الدفاع في هذه الأثناء بغارات على أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي (..) في قطاع غزة”.

وأعلن جيش الاحتلال إطلاق اسم “السهم الواقي” على عمليات الاغتيال الجارية في غزة.

من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في تغريدة عبر تويتر : “مواطنو إسرائيل في أيد أمينة”.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إغلاق الطرق المحاذية مع غزة وشاطئ زيكيم ووقف القطارات خوفاً من القناصة والصواريخ المضادة.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي إن “كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام المقاومة للرد على جرائم الاحتلال”.

“فتح” و”حماس” تطالبان بتحرك دولي لإدانة “جرائم” إسرائيل بغزة

دعت حركتا “فتح” و”حماس”، الثلاثاء، المجتمع الدولي لإدانة “الجرائم البشعة” التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة الليلة الماضية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم “فتح” منذر الحايك، وتغريدة عبر تويتر لعضو المكتب السياسي لـ”حماس” موسى أبو مرزوق، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد غزة اغتيال خلالها 3 من قادة “سرايا القدس” الذراع المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي”.

وقال الحايك: “جريمة بشعة غادرة ترتكبها حكومة الإرهاب في الليل والناس نيام دون مراعاة لأدنى مشاعر الإنسانية”.

وأضاف: “هذه الحكومة تفقد عقلها وتمارس القتل لعلمها المسبق أنها أمام مجتمع دولي صامت وداعم”.

وتابع الحايك، أن “المسيرة لن تتوقف مهما كانت التضحيات”، داعيا إلى تحرك دولي لوقف “الاعتداءات” الإسرائيلية.

من جانبه، دعا أبو مرزوق، المجتمع الدولي إلى “إدانة” إسرائيل.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”: “دماء الشهداء تمهد الطريق لتحرير فلسطين، واستهداف القادة دليل على صحة النهج في مواجهة الاحتلال، رسالة المقاومة ستكون شاملة وموحدة”.

ودعا أبو مرزوق، المجتمع الدولي إلى “إدانة الاحتلال والمطالبة برحيله وأن لا يساوي بين الضحية والجلاد”.

إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على معابر قطاع غزة

إلى ذلك، أغلقت سلطات الاحتلال، فجر الثلاثاء، معبري “إيرز” المخصص للأفراد و”كرم أبو سالم” التجاري مع قطاع غزة، بالتزامن عملية عسكرية ينفذها الجيش الإسرائيلي في القطاع.

جاء ذلك حسب بيان لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان.

وقال البيان: “يعلن منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم لتنقل الأفراد والبضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل وبالعكس”.

وأضاف: “يدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري وحتى إشعار آخر”.

ويصل معبر بيت حانون “إيرز” بين إسرائيل وقطاع غزة، ويستخدم لعبور الأفراد.

و”كرم أبو سالم” هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والوقود والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه التسبب في تفاقم أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.

تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية في غزة

وأعلن (المكتب الإعلامي الحكومي) في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية، وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية المقررة اليوم حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف بأن الدوام في باقي المؤسسات الحكومية، يكون بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.

الأردن: اتصالات وتحركات لوقف التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وآخره “العدوان” الإسرائيلي فجر الثلاثاء على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الثلاثاء، ضرورة “تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة”.

وشدد المجالي على أن “استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه”.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن “الأردن يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد الخطير، واستعادة الهدوء، والحؤول دون تفجر دوامات العنف”.

الأمم المتحدة تدين استشهاد مدنيين في غارات إسرائيلية على غزة

كما أدانت الأمم المتحدة، الثلاثاء، استشهاد مدنيين بينهم أطفال ونساء، في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة فجر الثلاثاء.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “إنني قلق للغاية من التطورات في غزة بعد أن شنت إسرائيل عملية عسكرية صباح اليوم استهدفت أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية”.

وأضاف: “أسفرت الضربات الجوية الإسرائيلية داخل غزة عن مقتل 13 فلسطينيا، بينهم ثلاثة من أعضاء الجهاد الإسلامي، وطبيب و5 نساء و4 أطفال، وإصابة أكثر من 20 آخرين”.

وأدان المبعوث الأممي استشهاد مدنيين في الضربات الجوية الإسرائيلية، واصفا الهجمات بأنها “غير مقبولة”.

وحث وينيسلاند “جميع المعنيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد”.

وقال: “ما زلت منخرطا بشكل كامل مع جميع الأطراف في محاولة لتجنب صراع أوسع له عواقب وخيمة على الجميع”.