ميسي في السعودية.. تفاصيل الصفقة “الاستثنائية والضخمة”

يبدو أن انتقال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى الملاعب السعودية بات قريبا، بعدما أشار تقرير جديد من وكالة فرانس برس إلى أن صفقة الانتقال “الاستثنائية” تمت بالفعل.

ورغم عدم تأكيد الخبر رسميا إلى الآن، يعد التقرير هو آخر الإشارات على الاحتمالية الكبيرة والمتزايدة لانتقال لاعب باريس سان جيرمان إلى الدولة الغنية بالنفط، على خطى الأسطورة الآخر البرتغالي، كريستيانو رونالدو.









ونقلت فرانس برس، الثلاثاء، عن مصدر وصفته بالمطلع على المفاوضات، بأن “صفقة ميسي تمت وسيلعب في السعودية الموسم المقبل”، ولكن الوكالة لم تذكر اسم النادي الذي سينتقل إليه، وإن كانت تقارير سابقة أشارت إلى اسم الهلال الغريم التقليدي للنصر الذي يلعب رونالدو لصالحه.

ذكر المصدر أيضا أن عقد ميسي “استثنائي وضخم ونحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة”.

لم تذكر الوكالة حجم الصفقة، لكن تقارير سابقة بينها إعلام أرجنتيني كانت قد أشارت إلى أن السعوديون عرضوا على ميسي عقد بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار سنويا.

كما نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر خاصة، أن نادي الهلال قريب من التوقيع مع مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق، لويس أنريكي، لقيادة الأزرق تزامنا مع اقتراب “الزعيم” من حسم صفقة ميسي.

وذكرت الصحيفة أن قائد منتخب الأرجنتين تلقى قبل نحو شهر عرضا من الهلال بنحو 320 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 400 مليون دولار) سنويا.

وأشارت تقارير أخرى إلى وجهات مختلفة لميسي بينها نادي طفولته برشلونة، ونادي إنتر ميامي الأميركي، لكن الأول يعاني من أزمات مالية طاحنة لا تجعله قادرا على توفير قيمة عقد ميسي، والثاني لا يمكنه مجاراة العروض السعودية.

من يموّل الصفقة؟

وذكرت فرانس برس، أن السعودية كدولة هي من جلبت ميسي “وليس نادٍ بعينه. المال يأتي من مكان واحد، صندوق الاستثمارات العامة”، والذي تزيد قيمته عن 620 مليار دولار.

لم تستغرق المفاوضات وقتا طويلا مثلما كان مع رونالدو، فنعرف الآن وصفة التعاقد مع لاعبين على الطراز العالمي، بحسب ما ذكره المصدر المطلع على المفاوضات للوكالة.

وأوضح المصدر أن “الخطة ليست فقط ميسي ورونالدو، بل جلب لاعبين رائعين مثل هذا الثنائي وأيضا لاعبين صاعدين يتمتعون بمستقبل واعد”.

ونقل برنامج “التشيرينغيتو” الرياضي الإسباني الشهير، الاثنين، أن ميسي (35 عاما) وافق على الانضمام للهلال بعد نهاية تعاقده الصيف المقبل مع نادي باريس سان جيرمان، على أن ينضم برفقته قائد نادي برشلونة الحالي سيرغيو بوسكيتس، وفق ما ذكره موقع “فوربس” و”إي إس بي إن”.