الحب ينعش العمر.. زواج عجوزين في دار للمسنين بدمشق

مرت على السوري ميشيل معصب (72 عاما) خمس سنوات في دار جمعية القديس جريجوريوس الأرثوذكسية لرعاية المسنين بدمشق، حين انتقلت مقيمة جديدة للدار وسكنت الغرفة المجاورة لغرفته.

لم يدر بخلد معصب، وهو أرمل يعيش ولداه خارج سوريا، أن ذلك سيقوده إلى قصة حب جديدة في هذا العمر.









ونيللي أتاناسوفا (80 عاما)، هي العجوز التي انتقلت لدار المسنين حديثا بجوار غرفة ميشيل، وهي أيضا أم لابنين يعيشان خارج سوريا.

وانتقلت نيللي، وهي بلغارية، إلى دار المسنين في ديسمبر بعد وفاة زوجها السوري.

وسرعان ما تحولت العلاقة التي بدأت صداقة عادية إلى حالة عشق.

ويصور ميشيل معصب العلاقة في البطاقة التي كتبها على باقة ورد وضعت بالكنيسة التي تزوجا فيها بقوله “الحياة حلوة والحب فاكهتها. إلى حبيبتي رفيقة المحطة الأخيرة في حياتي”.

وعن بداية علاقتهما، قال العريس ميشيل “بدأت العلاقة بركوة القهوة، ولكن الأهم أن نيللي مرضت ولزمت الفراش في الغرفة، بدون أن أسألها أعددت شايا وأخذته لها، رأت الأمر بحجم الدنيا، وتلك كانت نقطة أكثر من البداية”.

ووصفت العروس نيللي غرامها السريع بميشيل الذي أخذها بضع مرات للتنزه في أنحاء دمشق القديمة.

وقالت العروس “أحسست أنه نصف مني، صرت كلما أريد شيئا أناديه، أنا بحاجة إلى ظهر أستند عليه، شعور الوحدة جدا صعب”.

وقرر ميشيل ونيللي عدم إضاعة المزيد من الوقت والتوجه فورا للزواج.