تربطه علاقات بحزب الله.. من هو “إسكوبار الجنوب السوري”؟

أعلن الأردن على مدار الأشهر الماضية، إحباط عدد كبير من عمليات تهريب المخدرات إلى أراضيه من الحدود السورية، التي شهدت استخدام الطائرات المسيرة في نقل المواد الممنوعة عبر حدوده، إلا أن أنباء عن “غارات أردنية” استهدفت شخصا بعينه احتلت المشهد يوم الإثنين.

وكشف تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، عن مقتل ما يوصف بأنه المسؤول الأول عن عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن، مرعي الرمثان، المرتبط بحزب الله اللبناني، وذلك إثر غارة جوية استهدفت منزله في قرية الشعاب بريف السويداء على الحدود السورية الأردنية.









تأتي العملية في ظل اتفاق الأردن والعراق مع النظام السوري على ضرورة التنسيق من أجل مواجهة عمليات تهريب المخدرات من داخل الأراضي السورية.

من هو الرمثان؟

اشتهر مرعي الرمثان باسم “بابلو إسكوبار الجنوب السوري”، في تشبيه بتاجر المخدرات الشهير، وذلك في دلالة على اتساع رقعة الشبكة التي يديرها في تجارة المخدرات وتهريبها إلى الدول المجاورة لسوريا، وهو المطلوب الأول لدى سلطات الأمن الأردنية.

يقول اللواء الأردني المتقاعد، محمد الثلجي، لموقع “الحرة”، إن الرمثان يحمل لقب “إسكوبار” منذ زمن بعيد “بسبب دوره في قيادة عمليات التهريب والتسلل في الجنوب السوري، ويلعب هذا الدور برعاية منظمات مثل حزب الله ومليشيات مسلحة إيرانية وسورية”.

وأشار الثلجي إلى أن تلك المنظمات والمجموعات المسلحة كانت تدعمه وتؤمّن له ما يلزم من السلاح والحماية وتوفر له المسيّرات التي يستخدمها في عمليات تهريب المخدرات، مؤكدا أن “كل مسيّرة حملت 15 كلغ من المخدرات”.

وكان الجيش الأردني، أعلن عام 2021، إحباط عملية تهريب مخدرات باستخدام طائرات مسيّرة قادمة من الأراضي السورية.

وذكر بيان من القوات المسلحة الأردنية حينها، أنه “تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة”.

ويضيف الثلجي، أن الرمثان أوصل “عمليات تهريب المخدرات إلى مستويات غير مسبوقة لم يعد من المقبول السكوت عنها، والمعلومات تشير إلى أنه من ينظم وينسق تلك العمليات.. هو المطلوب رقم واحد في الأردن”.

من قتل الرمثان؟

لم تعلن أي دولة مسؤوليتها عن استهداف الرمثان، في وقت قال فيه وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن الأردن اتفق مع حكومة النظام السوري على تشكيل فريق أمني سياسي لمواجهة موضوع خطر تهريب المخدرات.

وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي، فوبكه هويكسترا، حول الأزمة السورية: “عندما نتخذ أي خطوة لحماية أمننا الوطني ومواجهة أي تهديد له سنعلنها في الوقت المناسب”.