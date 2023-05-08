واشنطن تنتقد قرار إعادة الأسد للجامعة العربية

انتقدت الولايات المتحدة، الأحد 7 مايو/أيار 2023، قرار عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، قائلة إن دمشق لا تستحق هذه الخطوة، كما شككت في رغبة رئيس النظام السوري بشار الأسد في حل الأزمة الناجمة عن الحرب الأهلية في بلاده، في حين عبرت قطر عن أملها في أن يكون قرار الجامعة العربية بعودة سوريا لشغل مقعدها “دافعاً للنظام السوري لمعالجة جذور الأزمة التي أدت لمقاطعته”.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتقد، مع ذلك، بأن الشركاء العرب يعتزمون استخدام التواصل المباشر مع الأسد للضغط من أجل حل الأزمة السورية التي طال أمدها وأن واشنطن تتفق مع حلفائها على “الأهداف النهائية” لهذا القرار.