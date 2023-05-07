باسيل: “لم أترشح للرئاسة لأنني سأفشل”

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بان “عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية انتصار لها كما انتصار ساهم لبنان فيه سياسيا”. واكد بان “لبنان يجب ان يكون جزءا أساسيا في إعادة اعمار سوريا”، نافيا ان يكون قد زار سوريا في الايام الماضية.

ولفت باسيل في تصريح لبرنامج “الاحد مع ماريو” عبر LBCI، الى ان “نقطة الخلاف الاساسية في البلد هي أننا لا يمكن الاستمرار في البلاد بعد 2019 كما قبلها ولا بعد الاتفاقات في المنطقة كما بعدها”. واشار الى ان “هناك تغيّر كبير يقوم به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية وهو ثورة وهو رؤية طموحة لأمّة طموحة، والرؤية تحتاج الى إطفاء حرائق المنطقة أيضا والحرائق ايضا في العراق وسوريا ولبنان فلا استقرار في العراق من دون سوريا ولا استقرار في سوريا من دون لبنان”.









وفي الملف الرئاسي، اشار باسيل الى ان “حزب الله لم يقل لنا “اقبلوا بالمعروض والا فلن يعود معروضا عليكم لاحقا” فنحن لا نتحدث مع بعضنا بهذا الاسلوب، والاساس عندنا هو موقفنا”. واكد بانه “لا إرادة داخلية تلاقي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الداخل وهناك رفض من القوى المسيحية لوصوله، ونحن في معادلة فريق الممانعة ومرشحه المعلن سليمان فرنجية وفريق المواجهة ومرشحه المضمر قائد الجيش والفريق الثالث وهو نحن ومستقلون وقد يكون الاشتراكي”. واكد بان “فريق وحده لا يمكن ان يأتي برئيس، وحتّى ان اتفق اثنان يحتاجان الى الثالث من اجل النصاب وحتى لو امّن فريقان النصاب لا يمكن لرئيس مواجهة ان يحكم”.

واكد باسيل بان “الحلّ للرئاسة هو برنامج وتوجهات عامّة وعلى الاسم ان يأتي منطلقا من البرنامج ليجد فرص نجاح اكبر، ورئيس الجمهورية يمثل المسيحيين في السلطة ويجب ان يكون لديه دعم من المسيحيين ورضا من الأطراف اللبنانية كافة”، ولفت الى ان “فريق الممانعة عبر فرنسا يقدم ضمانات للفريق الآخر وعدم الالتزام بأي من هذه الضمانات يعرقل المسار، فيما الفريق المقابل يطلب ضمانات أيضا وهذا غير كاف، والفريقان يسألوننا ماذا تريدون من ضمانات فيما نجيب ان الضمانات لا تتعلق بالحصص”.

وذكر بان “موقف المملكة في عدم وجود فيتو سعودي على أي اسم ليس بموقف إيجابي بالنسبة الى مرشح الممانعة اي على طريقة “استطفلوا اعملوا اللي بدكن ياه”، وهناك سعودية جديدة اليوم و هذه السعودية تستثمر ان رأت ان هناك بلد فيه حكامه مستعدون ان يعيدوا أموالهم اليه بداية ومن ثم جوّ الاستثمار فيه يكون صالحا من قضائه الى قوانينه كي تستثمر استثمارا ناجحا فالسعودية تعلمت من تجاربها”.

وردا على سؤال، قال باسيل:” لم أترشح لرئاسة الجمهورية لأنني سأفشل، والعقوبات ليست سبب عدم ترشّحي”.

واكد باسيل: “لا يزورني أحد من حزب الله ولا لزوم لان أطلب موعدا من السيد نصرالله طالما أن المعطيات المتوفرة هي نفسها ولم يسبق أن طلبت موعدا من أحد”.

وتابع: “أقول لنصرالله إن الطريقة التي اعتدنا على التعاطي فيها مع بعضنا البعض على مدى سنوات بإمكانها أن تسهم في إيجاد الكثير من الحلول”.

واضاف باسيل: “أقول لجعجع كما لجميع الاطراف والمعنيين إننا ملزمون على التفاهم على الثوابت وعلينا مسؤولية تاريخية في أن نتفق”.