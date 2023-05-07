الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية.. الحجر الأساس للتحريض على السوريين في لبنان

بالتزامن مع مداهمات أمنية وحملات ترحيل أطلقتها السلطات اللبنانية على مدى الأسابيع الماضية بحق لاجئين سوريين في لبنان، كانت حملات إعلامية تضليلية تصعّد من خطاب الكراهية وتساهم في تحريض اللبنانيين وتقليب الرأي العام على اللجوء السوري في لبنان، ترافقت مع دعوات للترحيل القسري أطلقتها جهات متنوعة بشكل متزامن، من بينها أحزاب وتنظيمات سياسية وجهات رسمية حكومية.

وفي بلد يشهد استقطابا سياسياً حاداً ينسحب على الوسائل الإعلامية، وتلعب فيه الحملات الممنهجة والجيوش الإلكترونية دوراً بارزاً في صناعة الرأي العام، كان لحملات التحريضية أثراً بارزاً على إبراز قضية اللجوء السوري وتقديمها على ما سواها من قضايا وهواجس وأزمات يشهدها لبنان طيلة الأسابيع الماضية.









أكثر ما لفت في تلك الحملات التي اتخذت طابعاً منظماً، اعتمادها على بث كم كبير من الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة التي تنطوي على تحريض، فضلاً عن ترويج هائل لخطاب كراهية إعلامي، انخرطت فيه مؤسسات إعلامية بارزة ومسؤولين رسميين في البلاد التي شهدت ” كثافة كبيرة للأخبار الزائفة أو المحرضة على اللاجئين السوريين في أقل من شهر واحد” وفق ما يؤكد الصحفي اللبناني ومدقق المعلومات ميغيل حدشيتي.

ويضيف في حديثه لموقع “الحرة” شهدنا أيضا بث للكثير من المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب، ما زاد من الاتجاه نحو اعتماد خطاب الكراهية والتحريض الذي سبب توترات بين السوريين واللبنانيين في بعض البلدات والمناطق اشتباكات كلامية وحملات مضادة على مواقع التواصل.”

كل ذلك صعّد من المخاوف حول انعكاسات هذا الخطاب وتأثيره على واقع اللاجئين وسلامتهم في لبنان، إضافة إلى الوضع الأمني والسلم الأهلي في البلاد التي لا طالما شكل اللاجئون فيها مادة انقسام حادة بلغت في سبعينيات القرن الماضي حد الحرب الأهلية.

تزييف من أجل التحريض

في هذا السياق أجرى موقع “الحرة” بحثاً حول أبرز الأخبار المنشورة خلال الشهر الماضي والتي كانت عماد الحملات التحريضية، لاسيما تلك التي انطوت على تضليل وتزييف وخطاب كراهية، في سبيل الإضاءة على حجم تلك الحملة الإعلامية والأسلوب المعتمد خلالها فضلاً عن التأثير السلبي الذي تركته، والمخاطر المترتبة عنه.

واحد من أبرز الأخبار التي رافقت المداهمات الأمنية للاجئين السوريين كان حول كتابات “داعشية” على جدران مبنى بلدية الطيبة جنوب لبنان، سرعان ما جرى نسبها إلى اللاجئين السوريين وتحميلهم مسؤوليتها، فكانت مادة دسمة للتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تجييش واسع، فيما تبنت وسائل إعلامية تلك السردية وعممتها.

إلا أن التحقيقات الأمنية في هذه القضية، التي أجراها جهاز أمن الدولة، أظهرت لاحقاً مسؤولية شابين لبنانيين عن تلك الكتابات، وتبين أن الهدف منها كان إلصاق تهمة الإرهاب بالنازحين السوريين القاطنين في البلدة.

الاتهام نفسه تكرر في خبر آخر، عمد إلى تضخيم مداهمة أمنية للاجئين في منطقة النبطية، حيث تحدثت عناوين الصحف عن “تحركات مشبوهة” ومصادرة أجهزة اتصال وأجهزة كومبيوتر، ومحاولة فرار وملاحقات، وسط ترويج أنباء عن تجهيز عبوات ناسفة واتصال مع تنظيمات إرهابية بناء على “تسريبات أمنية”، استُغلت أيضاً في سبيل التحريض.

إلا أن ما أظهرته التحقيقات لاحقاً جاء عكس ذلك تماماً، حيث اتضح للأجهزة الأمنية أن لا علاقة للسوريين الموقوفين بأي اتهامات أو ارتباطات بتنظيمات إرهابية، فيما تبين أن أحد الموقوفين يعمل في إصلاح الأجهزة الالكترونية ولا وجود لأي عبوات ناسفة أو تهديد أمني.

ومن المخاوف الأمنية، انتقلت الأخبار الزائفة لتستهدف الهواجس الاقتصادية للبنانيين، وذلك تماشياً مع الترويج لسردية تحميل السوريين مسؤولية الأوضاع الاقتصادية للبنانيين، والتي تسوق لكون السوريين ينافسون اللبنانيين في سوق العمل ويزاحمونهم على الفرص ما يرفع مستويات البطالة في البلاد.

وفي هذا السياق انتشرت على نطاق واسع صورة لبطاقة شرطي في بلدية اللقلوق، باسم شخص سوري على أنه لاجئ يعمل بوظيفة مخصصة للبنانيين، وأثارت الصورة ضجة واسعة على مواقع التواصل بعدما جرى استغلالها بشكل كبير.

ليتضح بعد أخذ ورد وطلب وزير الداخلية التحقيق في الأمر، أن الصورة مفبركة أيضاً والخبر غير صحيح وفق ما أكدت بلدية اللقلوق في بيان لها.

في الإطار نفسه، أعيد نشر الكثير من الصور والمقاطع ذات الطابع التحريضي على وسائل التواصل الاجتماعي، بعضها مزيف، وبعضها الآخر يعود إلى وقت سابق، كما هو حال فيديو يعود إلى أكثر من عامين، يظهر إحراق خيم في منطقة عكار شمال لبنان تعود للاجئين سوريين، على اثر إشكال فردي، ويسمع في الفيديو صوت شخص بلكنة سورية يدعو السوريين في لبنان إلى التسلح والدفاع عن مخيماتهم وبيوتهم.

بني على هذا تحريض إعلامي ضخم روج لفكرة التهديد الأمني الذي يمثله السوريون في لبنان، وهو ما لاقى استثمارا واسعاً أيضاً في الخطابات السياسية والتصريحات الرسمية على هذا الصعيد.

التزييف انتقل أيضاً إلى الحملات المضادة التي خاضها سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً لمساعي ودعوات الترحيل القسري من لبنان. حيث عمد ناشطون سوريون أيضا لاستخدام صور ومقاطع مصورة مزيفة أو قديمة لوضعها في سياق ما يجري حالياً في لبنان.

من بينها صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها للبنانيين يتظاهرون في العاصمة الفرنسيّة للمطالبة بترحيل اللاجئين السوريين.

إلا أن خدمة تقصي الأخبار الزائفة في وكالة الصحافة الفرنسية AFP أكدت أن الادعاء غير صحيح، فالصورة في الحقيقة هي لتظاهرة نفّذها لبنانيون في باريس عام 2019 ضدّ الطبقة السياسيّة الحاكمة في لبنان.

ولم تسلم حتى المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان من الأخبار الزائفة المنسوبة لها، حيث اضطرت وبصورة دورية على إصدار بيانات توضيح وتكذيب عبر الإعلام اللبناني للعديد من المعلومات المغلوطة المتعلقة بشؤون اللاجئين السوريين.

أحدث تلك الأخبار الزائفة تتحدث عن “ورقة خطيرة تقدّمت بها المفوضية إلى الأمن العام اللبناني، تطالب بإعطاء مليون و600 ألف نازح سوري حق الإقامة والعمل والتعليم وتثبيتهم في لبنان كلاجئين، مقابل تقديم الداتا الخاصة بالسوريين في لبنان.” وهو ما نفته المفوضية في بيان لها وصفت فيه المعلومات بغير الدقيقة.

وأكدت المفوضية أنها لم تطرح أي قضايا تتعلق بالتعليم أو بالحصول على عمل، بل تناولت قضايا تتعلق بالحماية الدولية. وأشارت إلى أن المناقشات مع الأمن العام اللبناني تشمل مسألة مشاركة الداتا حيث اتُفق على تشكيل لجنة تقنيّة للمضي قدماً ضمن المعايير الدولية لمشاركة الداتا وحمايتها.

وصم.. تمييز.. وتهويل

لم يقتصر الأمر على الأخبار الزائفة، بل كانت سياسة التمييز والوصم والتخويف نهجاً تحريرياً واضحاً لدى وسائل إعلامية لبنانية عمدت إلى تظهير كل ما يتعلق بقضية اللجوء السوري في لبنان، وتعمدت الإشارة إلى الجنسية السورية في عناوين أخبار أمنية تحمل وصمات اجتماعية معينة، وتأتي في سياق تحريضي، وذلك على حساب المعايير المهنية في معظم الأوقات، وفق حدشيتي.

حدشيتي يؤكد أن نوعية الأخبار الزائفة أو التحريضية، “تبين أن كثيراً من القنوات والوسائل الإعلامية لم تلتزم بأخلاقيات المهنية ولا بأساسيات العمل الإعلامي، سعياً لجذب القراء من جهة ومساهمة بالحملة الجارية على اللاجئين السوريين في لبنان، من جهة أخرى”.

ويضيف الصحافي اللبناني الذي يعمل في مبادرة إعلامية لتدقيق الأخبار والمعلومات، “من خلال متابعتي يبدو جلياً أن هذه الحملات مدفوعة، وجاءت في صالح الرأي السياسي المطالب بترحيل السوريين عن لبنان، والأكيد أن هذه الحملة لم تحصل من تلقاء نفسها في هذا التوقيت تحديداً”.

من الأمثلة البارزة على تلك الأخبار وأثرها السلبي يتمثل فيما وصف على أنه، “محاولة خطف” طفلة شهدتها بلدة أرزي جنوب لبنان، حيث تناولت مواقع إلكترونية ووسائل إعلامية الخبر مبرزة جنسية السورية للمتهم في العنوان، استباقاً للتحقيقات الأمنية، واعتماداً فقط على رواية من طرف واحد وهو الأب، الذي قال إنه لاحظ اقتراب العامل من ابنته وتدخل عبر ضربه وتسليمه للقوى الأمنية.

إلا أن حجم انتشار هذا الخبر غير المؤكد وغير المحسوم، انعكس تصاعداً كبيراً لخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في البلدة، وأدى إلى توتر كبير وحالة من الهرج والمرج تخللها تحطيم دراجات نارية تعود لعمال سوريين واعتداء على بعضهم الآخر، والمطالبة بفرض حظر تجول على السوريين داخل البلدة وحصره بأوقات محددة.