تقدير موقف: الاستسلام للأجهزة الأمنية أو الموت

قالت بعض من التقارير الغربية إن محافظ مدينة نابلس إبراهيم رمضان هاجم صباح منفذَي عملية الأغوار ممن استشهدوا في عملية اغتيال إسرائيلية بالبلدة القديمة في نابلس.









وقالت هذه التقارير إن محافظ نابلس هاجم بشكل غير مألوف الشهداء، مشيرًا إلى أنهما اغتيلوا بعد رفضهم الانصياع لأوامر الأمن الفلسطيني بتسليمهم أنفسهم وسلاحهم.

ونقلت بعض التقارير عن المحافظ قوله: “تصفية الشبان في نابلس هذا الصباح نتيجة طبيعية لعدم استجابتهم للأجهزة الأمنية الفلسطينية، ورفضهم تسليم سلاحهم للسلطة”. وأضاف “حاول الأمن الوقائي قبل عدة أسابيع إقناعهم بتسليم أنفسهم وسلاحهم إلا أنهم رفضوا”.

ما الذي يجري؟

خلال الساعات الماضية أعلن جيش الاحتلال عن تنفيذ عملية في قلب مدينة نابلس ، وهي العملية التي أسفرت عن اغتيال “عامر المصري وحسن قطناني وإبراهيم جبر” ، وهم من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اللذين نفذوا عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مفترق الحمرا في الأغوار قبل نحو شهر، ما أدى لمقتل 3 مستوطنات.

وتزامن مع هذه العملية تصريحات ل “إبراهيم رمضان” ، وهي التصريحات التي تتزامن مع بعض من النقاط الاستراتيجية التي يمكن إلقاء الضوء عليها ، وتتمثل في :

１- حديث تقارير إعلامية عن تفاوض بعض من أجهزة الأمن الفلسطينية مع مقاتلي بعض من الجماعات المسلحة، مثل عرين الأسود وكتيبة جنين .

２- صدرت بعض من تقديرات الموقف الأمنية في إسرائيل والتي تشير إلى تفاوض الأجهزة الأمنية الفلسطينية أو قيادات بها مع قيادات المقاومة ، وهو ما أسفر عن تسليم أحد القيادات التابعة لعرين الأسود لنفسة أخيرا ، وترددت أنباء عن أن هذا القيادي هو قائد تنظيم العرين في مدينه نابلس.

３- أحد التقديرات الإسرائيلية قال نصا إن هناك حالة من الجدال السياسي والأمني بين قيادات الجماعات المسلحة وبين الأجهزة الفلسطينية ، ويمكن تلخيص هذا الجدال في تهديد قيادة أمنية رسمية فلسطينية لقيادات شابة من هذه الجماعات تقول نصا : “إن من لا يسلم نفسه لأجهزة السلطة …سيقتل على يد إسرائيل”، وهو ما بات واضحا خلال الأسابيع الأخيرة.

４- التقدير الأمني الإسرائيلي قال نصا أن واقع الحياة الأمنية وما يجرى على أرض الواقع يؤكد مصداقية هذا الأمر ، خاصة وأن غالبية من تم تصفيتهم على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تم الاتصال بهم من الأمن الفلسطيني الذي عرض عليهم الاستسلام ، وهناك بالفعل من رضخ لذلك وهناك من أعترض.

５- علمت إسرائيل بهذا الأمر لإنه تم بالتنسيق معها ، الأمر الذي يزيد من دقة الموقف برمته.

６- نقطة أخيرة باتت واضحة وهو عدم تعليق أو رد أو حديث زي عنصر أمني في السلطة أو المقاومة على تعليقات محافظ نابلس ، وهو ما يزيد من مصداقية هذه التصريحات.

موقف فتح

من جهته قال امين عام لجان المقاومة الشعبية القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي : أننا في حركة فتح لا نفرق بين شهيد واخر ونعتبر أن كل شهيد هو شهيد للوطن وشهيد لفلسطين وشهيد للقدس وللمقدسات وان قيام حركة حماس الإخونجية الداعشية بنشر الاخبار الكاذبة والملفقة والمزورة على لسان محافظ نابلس الاخ القائد الوطني اللواء ابراهيم رمضان اليوم والتفريق بين الاقمار الثلاثة شهداء نابلس جبل النار نابلس البطولة والفداء درب من دروب شق الصف الوطني وتعزيز للانقسامات وإشاعة للفوضى والفلتان وزرع للفتنة والفرقة والبغضاء بين أبناء شعبنا الواحد الموحد في مواجهة الاحتلال الفاشي والعدوان في الضفة الغربية وفي نابلس البطولة والفداء وفي جنين جراد وفي خليل الرحمن وفي ضفة الياسر ابو عمار وفي قدسنا الابية عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة .

وقال إننا في المقاومة الشعبية وفي حركة فتح العملاقة نندد بكل أشكال الكذب والخداع والتلفيق والتزوير والفتنة التي تقوم بها حركة حماس الإخونجية الشيطانية وننعى إلى شعبنا العظيم اقمار نابلس الشهداء الثلاثة كما ننعى شهيدة حوارة التي ارتقت اليوم ايضا لترتقي نجمة وشهيدة في سماء نابلس العزة والكرامة والوحدة والفداء واضاف الشيوخي بان حركة فتح بكتائبهاوشبيبتها وبأجهزتنا الأمنية السيادية مع جميع المناضلين و المقاومين في نفس الخندق وشركاء في مواجهة العدوان واننا في حركة فتح واجهزتنا الأمنية نقاوم ولا نساوم واننا لا نفرق بين شهيد واخر ولا نفرق بين اسير واخر ولا نفرق بين جريح واخر وان الشهيد هو شهيد الوطن والواجب وان الجريح هو جريح الوطن والواجب وان الأسير هو اسير الوطن والواجب بغض النظر عن الانتماءات والألوان السياسية والمعتقدات وبغض النظر عن العمر والجنس والوان الرايات .

واوضح الشيوخي قائلا : إن الشهداء والجرحى والأسرى هم أصحاب العزيمة والصبر والوفاء والتضحيات الجسام وهم رأس الحربة في مواجهة الاحتلال والعدوان وهم الاكرم منا جميعا فهم الذين سبقونا إلى الشهادة وجادوا بلحومهم وبدمائهم الطاهرة الزكية وبحرياتهم من أجل حرية أرضهم وشعبهم ومقدساتهم نيابة عن الأمة العربية ونيابة عن الأمة الإسلامية ونيابة عن احرار العالم جميعا .

واضاف إن الشهداء هم شهداء فلسطين وشهداء الوطن والواجب على طريق العودة والحرية والنصر والتحرير .

وتسائل إذا لم توحدنا دماء شهداءنا وجرحانا ومعانات اسرانا واذا لم توحدنا الاخطار التي تداهم اقصانا ومسىرانا فماذا يوحدنا .

وأشار إلى أن حديث حركة حماس الإخونجية الانقلابية عن الوحدة الوطنية في بعض الأحيان ما هو إلا درب من دروب الخيال وذر للرماد في العيون من أجل الانقلاب على تضحيات شعبنا وعلى الشرعيات من أجل تحقيق الأهداف الخبيثة للإخوان الشياطين ولحلفائهم الصهاينة المجرمين وبيع لدماء شهداءنا وللانقلاب على منظمة التحرير الفلسطينية وخلق القيادات البديلة العميلة وإعادة احياء روابط القرى والمدن العميلة التي أسقطها شعبنا العظيم في السابق .

وشدد الشيوخي في النهاية أن شعبنا لن ينكسر ولن بنحني ولن بركع الا لله عز وجل واننا حتما لمنتصرون وإنها لثورة حتى النصر حتى النصر حتى النصر .

تقدير استراتيجي

بات واضحا إن تصريحات محافظ مدينة نابلس إبراهيم رمضان صحيحة ، بل وتأتي في إطار معلومة مهمة ترغب جهات محددة في إرسالها لعناصر المقاومة المارقة ، بحسب قيادي فلسطيني مسؤول استخدم هذا المصطلح، الأمر الذي يزيد من دقة القضية حاليا.