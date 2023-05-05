«بعد سنين» عنوان ألبوم هبة طوجي الجديد ومسك الختام «قصة حب»!

ينتظر محبو وعشاق المطربة اللبنانية هبة طوجي جديد أعمالها، وها هم اليوم على موعد بعد يومين مع صدور ألبومها الغنائي الجديد، بعنوان «بعد سنين»، وهو ثمرة تعاونها المستمر بينها وبين الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، الذي تولى الانتاج الموسيقي لأغنيات الألبوم بعد تحضير منذ نحو ثلاث سنوات. وتمهيداً لصدور الألبوم بشكل كامل، طرحت هبة الفيديو التشويقي لإحدى الأغنيات، التي تحمل اسم الألبوم نفسه «بعد سنين»، والتي صوّرتها على طريقة الفيديو كليب بتعاونها مع شركة «يونيفرسال أرابيك ميوزك العالمية»، وهذا الكليب هو الثالث من نوعه بعد الديو «لو نبقى سوا»، الذي جمعها مع الفنان العالمي لويس فونسي، والكليب الخاص بأغنيتها «حبيبي خلص»، كما شاركت متتبعيها بمقطع فيديو وثقّت فيه جلسة التصوير التي خضعت لها في لوس أنجليس في الولايات المتحدة الامريكية.

ويتضمن الألبوم الغنائي الجديد 13 أغنية ستبصر النور دفعة واحدة على المنصات الرقمية المختلفة، وقد عدّدت هبة أسماء الأغنيات على النحو التالي: «لو نبقى سوى»، «بعد سنين»، «حبيبي خلص»، «عبالي»، «راجع من رماده»، «سلامات يا هوى»، «خبرني القصة»، «بحبك لآخر يوم»، «ضلك حدي»، «الأولى»، «صار أحلى الكون»، «زمان» و»قصة حب».

وتفاعل المتابعون مع النجمة اللبنانية، متمنين لها التوفيق والنجاح، وكتبت إحدى المتابعات «ليس لدي أدنى شك بعظمة الأعمال المذكورة من رقم 1 حتى رقم 13، لكن ما أعلمه جيداً أن «قصة حب» هي الأعظم وأنها فعلاً مسك الختام».