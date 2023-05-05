مسؤول بارز بحزب الله: إنجاز الاستحقاق الرئاسي لا يزال متعثرا والحوار هو الحل

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ علي دعموش في خطبة، اليوم الجمعة، أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي لا يزال متعثرا، ودعا إلى الحوار الذي لا سبيل للحل من دونه.

ورأى دعموش أن “إنجاز الاستحقاق الرئاسي لا يزال متعثرا بسبب تمترس القوى السياسية وراء ‏مواقفها، وعدم حصول أي خرق جدي في الأفق، يفتح أبواب الحل رغم المحاولات والمساعي ‏التي يقوم بها البعض للوصول إلى قواسم مشتركة”.









وقال “لقد دعونا للتلاقي والحوار، ولا زلنا ندعو لذلك لأننا مقتنعون بأن لا سبيل للحل إلا ‏بالحوار والتلاقي بين اللبنانيين، وخلاف ذلك هو مضيعة للوقت”.‎

وأكد أن “التصلب والتصعيد في المواقف لا ينفع ولا يخدم الحل، ومن يعتقد أنه بإمكانه أن ‏يفرض خياراته عن طريق ذلك فهو مخطىء، فكل التجارب السابقة تدل على أن هذا المنطق ‏لا يوصل إلى نتيجة وأن الحل لا يكون إلا بالتوافق بين اللبنانيين”.

واعتبر أن “الاعتماد على الذات والتوجه نحو الإنتاج الوطني والعمل في الصناعة والزراعة ‏وعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية تمكن اللبنانيين من كسر الحصار وتجعله بلا ‏جدوى”.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال عون، كانت قد انتهت في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة نيابية مخصصة لهذا الشأن.