أصحاب المستشفيات: لتعديل تعرفة جلسات غسيل الكلى

أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان في بيان، أنه “تواجه المستشفيات تحديات كبيرة في تأمين جلسات غسيل الكلى لمرضى الضمان الاجتماعي. فبعدما رفعت وزارة الصحة تعرفة الجلسة لتصبح 53 دولاراً للمستشفى و10 دولار أتعاب الطبيب، تبعها جميع الجهات الضامنة الرسمية أي الطبابة العسكرية والقوى الامنية وتعاونية موظفي الدولة وبدأ تطبيقها ابتداءً من 1/4/2023. أما الضمان الاجتماعي فبقي على تعرفة 2.500.000 ل.ل. للمستشفى و500.000 ل.ل. للطبيب، مما يجعل من المستحيل تأمين الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة”.









وناشدت “جميع المسؤولين عن هذا الموضوع العمل فوراً على تعديل التعرفة وفق ما صدر عن وزارة الصحة والبدء بتطبيقها ابتداءً من 1/5/2023 كي لا تصل الامور الى حائط مسدود يتعذّر فيها على المستشفيات تأمين الجلسات للمرضى من دون تحميلهم جزء من الأعباء وهو أمر لا نرغب فيه، لا سيما وأن القسم الأكبر من مرضى غسيل الكلي هم على عاتق الضمان الاجتماعي وأن أوضاعهم لا تمكنهم من تحمل أعباء إضافية”.