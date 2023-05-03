الرئيس الإيراني في دمشق: الأسد حقق النصر

ووصل رئيسي إلى العاصمة السورية في زيارة رسمية تستمر يومين، على رأس وفد دبلوماسي واقتصادي وعسكري، ضم وزراء الخارجية، الدفاع، النفط، الطرق وبناء المدن والاتصالات، إضافة إلى رئيس مكتب الرئيس الإيراني وممثل عن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ومعاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية، بحسب وكالة “إرنا” الرسمية.

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وبحسب صفحة “رئاسة الجمهورية السورية”، فإن الأسد أعرب خلال المحادثات الموسعة مع رئيسي، عن أن العلاقات السورية- الإيرانية “غنية بالمضمون”، معيداً السبب إلى أنها كانت “مستقرة وثابتة رغم العواصف الشديدة السياسية والأمنـية التي ضربت منطقة الشرق الأوسط”.









من جهته، قال الرئيس الإيراني إن “سوريا حكومة وشعباً اجتازت مصاعب كبيرة”. وأضاف “اليوم نستطيع القول بأنكم قد عبرتم واجتزتم كل هذه المشاكل وحققتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم”، وفق الصفحة.

توقيع اتفاقيات

ووقع الأسد ورئيسي مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين. وذكرت وكالة أنباء النظام السوري “سانا” أنه تم توقيع الوثائق التالية: مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين، محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية بين سوريا وإيران، مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية بين البلدين، محضر اجتماع للطيران المدني بين سوريا وإيران، مذكرة تفاهم في مجال المناطق الحرة بين سوريا وإيران، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط بين سوريا وإيران.

الأسد صمد

وقبيل الزيارة بساعات، أجرى رئيسي مقابلة متلفزة اعتبر فيها أن زيارته إلى سوريا تأتي في إطار “ترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين طهران والنظام السوري في جميع المجالات قائلاً: “نؤكد ترسيخ العلاقات لتكون أفضل وتتطور في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية.. لدينا علاقات متجذرة ونأمل بتطويرها في ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي”.

وأضاف أن قرارات بلاده هي من أجل “تقوية جبهة المقاومة، ولن نندم على تقوية هذه الجبهة”.

وطالب بخروج القوات الأميركية من سوريا، مؤكداً أن بلاده على “استعداد كامل” للمساهمة في مجال إعادة إعمار سوريا، والذي تسببت بدمارها “التيارات التكفيرية” بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك الدعم هو “تقسيم سوريا”، على حد زعمه. كما أعرب عن استعداده لمساعدة “الدول الصديقة” في مجال إعادة اللاجئين السوريين.

واعتبر أن الأسد قد “صمد أمام الحرب الكونية”، معيداً سبب التطبيع العربي معه إلى “إدراك أن سوريا لن تهزم”، قائلاً: “اليوم يريدون إعادة فتح العلاقات مع هذا البلد، نحن لا نعارض ذلك، ونوافق على أن تستأنف سوريا علاقاتها مع مختلف دول العالم والمنطقة خصوصاً الإسلامية”.

بُعد استراتيجي

وعشية الزيارة، نشر وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي يرافق رئيسي في زيارته، صورة تجمع الأسد والقائد السابق ل”فيلق القدس” قاسم سليماني في تغريدة قائلاً: “سأغادر قريباً إلى سوريا مع الدكتور رئيسي، وتدل أهمية هذه الزيارة إلى جانب الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية على انتصار الإرادة السياسية للمقاومة ونجاح دبلوماسية الحكومة في استكمال سياسة التقارب الإقليمي”.

من جهته، وصف نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية محمد جمشيدي، زيارة رئيسي، بأنها “استراتيجية وتاريخية”، موضحاً أن الوثائق التي سيتم التوقيع عليها مع الأسد “لها بعد اقتصادي واستراتيجي”، بحسب “إرنا”.