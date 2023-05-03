روسيا تعلن تعرض بوتين لمحاولة اغتيال.. اتهمت أوكرانيا باستهداف الرئيس بطائرة مسيرة، وكييف تنفي

قالت روسيا، الأربعاء 3 مايو/أيار 2023، إن أوكرانيا هاجمت بطائرات مسيّرة مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين “إلا أنه لم يُصب بأذى”، وأضاف الكرملين أن “محاولة اغتيال بوتين عمل إرهابي مخطط له”، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

كما قالت إدارة الرئاسة الروسية، إن كييف أطلقت الأربعاء طائرات مسيّرة على مقر إقامة بوتين في الكرملين. وأوضحت: “وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيّرتين”.









كما أضافت أنه “نتيجة للعمل الإرهابي لم يُصب الرئيس بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد. كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة أو من تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين”.

فيما نشرت لقطات لهجمات الطائرتين، فيما اعتبرت روسيا الهجوم على المقر الرئاسي عملاً إرهابياً مخططاً، ومحاولة اغتيال بوتين، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسباً.

في المقابل، أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن لا علاقة لكييف بالهجوم على الكرملين ومحاولة اغتيال بوتين. وأضافت: “نعرف أن الهجوم على الكرملين قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف”.

كما قال مستشار وزير خارجية أوكرانيا، يفهين ميكتنكو، لقناة “العربية”: “إنه لا دليل على إطلاق كييف للمسيّرات على الكرملين. وتابع “لا أحد يريد توسع الحرب بين البلدين”، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية على استعداد كامل في حالة قررت روسيا أخذ أي خطوة تصعيدية.

فيما أوضح المسؤول، الذي أكد أنه يتجول في كييف، أنه لا يعلم بحادث الاستهداف، داعياً إلى انتظار توضيح من جانب المسؤولين أو شخصيات رسمية من البلدين.