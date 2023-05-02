إلغاء الامتحانات الرسمية.. وارد!

النائب في لجنة التربية، بلال الحشيمي، رأى أن تقليص المواد والمناهج للامتحانات في ظل إنهاء طلاب المدارس الخاصة المناهج كلها، وعدم تمكن طلاب الرسمي من التعلم، يعني لا عدالة بين الطلاب لأنه يؤدي إلى تفوق الخاص على الرسمي. وأكد في حديث لـ”المدن” أن لجنة التربية ستبحث في مصير الامتحانات الرسمية للتوصل إلى رأي في شأنها. فوفقه، من الأفضل إلغاء الامتحانات الرسمية، ومنح الطلاب إفادات بعد خضوعهم لامتحانات نهائية في مدارسهم، بإشراف وزارة التربية. على أن يصار إلى تأجيل العام الدراسي في المدارس الرسمية لشهر إضافي، كي ينهي الطلاب المناهج بشكل أفضل. وهذا الخيار أنجع من إنفاق أموال على امتحانات رسمية شكلية، لصالح تحويل أموال الامتحانات لجعلها حوافز للأساتذة، لتشجيعهم على تعليم الطلاب شهر إضافي. وهذا من شأنه رفع المستوى العلمي لطلاب المدارس الرسمية بشكل أفضل من خضوعهم للامتحانات الرسمية.

الوزارة لا تملك معلومات عن التسرب المدرسي

ولفت الحشيمي إلى أن الأزمة التربوية التي يعاني منها لبنان منذ أربع سنوات، والتي يعانيها شخصياً في الجامعة اللبنانية، حيث يدرّس منذ عشرين سنة، خطرة جداً. فالمستوى العلمي لجيل ما بعد كورونا منخفض جداً، ما يستعدي وضع وزارة التربية خطة وطنية لإنقاذ التعليم الرسمي. غير ذلك سيكون العام الدراسي المقبل كارثياً على القطاع الرسمي، الذي سيصبح للمعدمين حصراً، نظراً للنزوح الحاصل من القطاع العام إلى القطاع الخاص منذ سنتين، والذي من المتوقع أن يرتفع كثيراً العام المقبل. هذا فضلاً عن المخاوف من التسرب المدرسي، نظراً لغلاء الأقساط في القطاع الخاص، وفقدان أهالي الطلاب الثقة بالقطاع الرسمي. فوزارة التربية، كما أبلغهم مدير التربية عماد الأشقر، قدرت نسبة التسرب للعام الحالي بنحو 15 بالمئة. لكن أرقام الوزارة غير واقعية، لأنها قائمة فقط على احتساب عدد الطلاب الذين لم يتسجلوا في القطاعين العام والخاص في العام الدراسي الحالي. وبالتالي، الرقم غير دقيق لأنه يفتقر إلى بيانات عن الطلاب الذين لم يتسجلوا من الأصل في المدارس من ناحية، ولأن الوزارة لا تملك معطيات عن الطلاب الذين انتقلوا إلى التعليم المهني أو غادر أهلهم البلد.









إلغاء الامتحانات؟

مصادر مطلعة في وزارة التربية رأت أن فكرة إلغاء الامتحانات واردة، لكن فقط في حال عدم تمكن وزارة التربية من الحصول على التمويل لها. وهذه الأفكار مطروحة حول امتحانات الشهادة المتوسطة، بينما امتحانات البكلوريا قائمة مهما حصل. وستعمل الوزارة على انتظام التعليم في الثانويات الرسمية في للأسابيع الخمسة المتبقية.