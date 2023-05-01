“العلاقة معدومة”… استعراضات باسيل تثير امتعاض نصرالله!

كشفت مصادر “التيار الوطني الحر” أنّ “العلاقة بين النائب جبران باسيل و”حزب الله” معدومة وشبه مقطوعة”، موضحةً للـ”mtv” أنّه “غير صحيح أنّ باسيل طالب بحصوله على تعيينات إدارية مقابل السير برئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية”.

كما أكدت مصادر “حزب الله” أنّ العلاقة مقطوعة مع باسيل، مشيرةً الى أنّ “الحزب لم يخطُ أي خطوة باتجاهه لمحاولة إقناعه بالسير بفرنجية”.









الى ذلك، علمت الـ”mtv” أنّ “باسيل اتصل منذ نحو شهر بـ”حزب الله” طالباً لقاء الأمين العام حسن نصرالله إلا أنّ الجواب جاءه بالرفض بطريقة لائقة بحيث أحيل على مكان آخر وقيل له “أهلا وسهلا فيك ساعة اللي بدك فيك تشوف الحاج وفيق صفا””.

كما كشفت المعلومات أنّ “نصرالله ممتعض من باسيل الذي يستعرض دائماً عبر الإعلام والمنابر ويعمد إلى نشر غسيل الخلافات بينهما علناً وكان آخرها كلامه من جزين الذي صعّد فيه تجاه “الحزب” من دون أن يسمّيه متمسكاً بالفيتو على فرنجية”.