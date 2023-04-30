مفتي مصر يقسّم المغردين حول عقوبة شارب الخمر

أثار مفتي مصر شوقي علام جدلا واسعا على منصات التواصل بعد تداول تصريحات قال فيها إنه لا توجد عقوبة منصوص عليها ضد شارب الخمر في القرآن، مضيفا أنه لا يوجد نص قطعي كذلك في سنة النبي محمد.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لمقابلة أجراها علام مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج “نظرة”، على فضائية “صدى البلد”، قال فيها إنه لا يوجد نص واضح في السنة النبوية حول عقوبة شرب الخمر، ولكن هناك اجتهادات من قبل العلماء في هذا الأمر. وأكد أنه لم يجد أي نص في القرآن الكريم أو في السنة النبوية تحدد عقوبة واضحة ثابتة لشارب الخمر، مثل عقوبة السرقة أو الزنا.









وتابع “حد الردّة وحد شرب الخمر في الحقيقة توجد وجهة نظر فيهما، حد شرب الخمر ليس حدا بالمعنى الدقيق الذي لا يستطيع القاضي أن يتحرك إلا في هذا الإطار، إنما هو يمثل سلطة تعزيرية يعزر فيها القاضي شارب الخمر”.

وتتابعت ردود الفعل على هذه التصريحات في مواقع التواصل الاجتماعية وانقسم الناشطون داخل مصر وخارجها، حيث استنكر البعض هذه التصريحات، رافضين ما جاء فيها، وقال أحدهم في تغريدة على تويتر: