مفتي مصر يقسّم المغردين حول عقوبة شارب الخمر

أثار مفتي مصر شوقي علام جدلا واسعا على منصات التواصل بعد تداول تصريحات قال فيها إنه لا توجد عقوبة منصوص عليها ضد شارب الخمر في القرآن، مضيفا أنه لا يوجد نص قطعي كذلك في سنة النبي محمد.
وتداول ناشطون مقطع فيديو لمقابلة أجراها علام مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج “نظرة”، على فضائية “صدى البلد”، قال فيها إنه لا يوجد نص واضح في السنة النبوية حول عقوبة شرب الخمر، ولكن هناك اجتهادات من قبل العلماء في هذا الأمر. وأكد أنه لم يجد أي نص في القرآن الكريم أو في السنة النبوية تحدد عقوبة واضحة ثابتة لشارب الخمر، مثل عقوبة السرقة أو الزنا.
وتابع “حد الردّة وحد شرب الخمر في الحقيقة توجد وجهة نظر فيهما، حد شرب الخمر ليس حدا بالمعنى الدقيق الذي لا يستطيع القاضي أن يتحرك إلا في هذا الإطار، إنما هو يمثل سلطة تعزيرية يعزر فيها القاضي شارب الخمر”.
وتتابعت ردود الفعل على هذه التصريحات في مواقع التواصل الاجتماعية وانقسم الناشطون داخل مصر وخارجها، حيث استنكر البعض هذه التصريحات، رافضين ما جاء فيها، وقال أحدهم في تغريدة على تويتر:
ووجد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن كلام المفتي صحيح وأن مسألة الخمر لها أحكام أخرى ويختلف عليها الكثيرون، وجاء في تغريدة:
وأضاف مفتي مصر خلال اللقاء التلفزيوني “كل الأحاديث الواردة.. التحريم ورد في القرآن الكريم، فاجتنبوه، في قوله تعالى “أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”، بعدين لم نجد عقوبة منصوصا عليها في القرآن الكريم لشارب الخمر.. بالسنّة لم نجد نصا قطعيا يحدد عقوبة محددة”.
وتعامل البعض من الناشطين مع الجدل القائم حول الموضوع بسخرية وتهكم، معتبرين أن الخبر سيفرح الكثير من الأشخاص الذين سيرحبون بهذه التصريحات ويهللون لها، وكتب مستخدم:
وغرّد ناشط:
وسخر معلق:
واعتبر العديد من المتابعين أن طريقة نقل الخبر خبيثة والمفتي لم يأت بجديد، فالكل يعلم ذلك، ومن الغريب أن يتم ذكره وكأنه اكتشاف جديد.
وإثر الجدل المتصاعد، دعا الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، إلى حسم المسألة مفسرا رأي المفتي.
وقال شومان إن “من الخطأ التعجل والانسياق خلف الفهم المغلوط لأقوال وتصريحات العلماء. فلا يمكن لعالم التشكيك في تحريم الخمر وعقوبته، والقول بأن العقوبة لم ترد في القرآن أو السنة لا يعني نفي العقوبة المجمع عليها”.
وأكد وكيل الأزهر السابق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن “فقهاء المسلمين أجمعوا على تحريم الخمر لقوله تعالى ‘رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه’ وأجمع الصحابة على أن عقوبة شاربها من عقوبات الحدود التي لا يجوز إسقاطها”.