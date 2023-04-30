“خيبة أمل” في سان جرمان بعد الهزيمة في عقر داره

تعرض فريق باريس سان جرمان المنقوص بعد طرد مدافعه الدولي المغربي، أشرف حكيمي، لخسارة على ملعبه “بارك دي برانس” أمام لوريان 1-3، الأحد، في المرحلة 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفق فرانس برس.

ولعب سان جرمان معظم المباراة بـ10 لاعبين بعدما تلقى حكيمي بطاقة صفراء أولى في الدقيقة الخامسة بعد خطأ على رومين فافر، قبل أن يتحصل على الثانية ويطرد في الدقيقة 20 بعد خطأ ثان على الكاميروني، دارلين يونغوا.









ومُني سان جرمان، المتصدر، بخسارته الأولى بعد 3 انتصارات تواليا، والسادسة له هذا الموسم، والثالثة في عقر داره، لكنه رغم ذلك حافظ على فارق الثماني نقاط بينه وبين مطارده المباشر، مرسيليا، الذي يلعب لاحقا أمام أوكسير في ختام منافسات هذه الأمسية (75 مقابل 67).

ويتقدم نادي العاصمة بفارق 9 نقاط عن لنس، الثالث، الذي يلعب الثلاثاء مع تولوز.

وتقدم لوريان عبر إنزو لو فيه (15)، وعادل سان جرمان بفضل كيليان مبابي، الذي استفاد من خطأ فادح من الحارس السويسري، إيفون مفوغو، الذي وضع الكرة على الأرض وثبتها على الرغم من عدم إطلاق الحكم صفارته، فاستفاد المهاجم الدولي الفرنسي لينقض عليها ويحولها في الشباك (29).

ورفع مبابي رصيده في صدارة الهدافين إلى 23 هدفا، بفارق هدفين عن الكندي، جوناثان ديفيد، مهاجم ليل.

وأضاف لوريان الثاني عبر مدافعه الكاميروني يونغوا (39)، قبل أن يوجه الضربة القاضية لآمال المتصدر بالعودة بهدف ثالث من البديل السنغالي، بامبا ديينغ (89).

وهي المرة الأولى منذ عام 1989 تهتز فيها شباك سان جرمان على ملعبه للمرة الثامنة تواليا.

وقال مدرب سان جرمان، كريستوف غالتييه: “من الواضح أنها خيبة أمل، وليس غضب، ولكن علينا تحليل الموقف بشكل صحيح. هي هزيمة إضافية لا تأتي في الواقع في الوقت المناسب، ولكن عندما نستهل المباراة كما فعلنا، لا يمكننا الحصول على نتيجة أخرى”.