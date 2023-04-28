الحزب السوري القومي الاجتماعي يطرد أسعد حردان من صفوفه

قرر رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» في لبنان، ربيع بنات، طرد سلفه النائب السابق أسعد حردان، نهائياً من الحزب، وتجريده من رتبة «الأمانة».

جاء ذلك بعدما انفجر الخلاف مجدداً في صفوف الحزب، الذي بدأ بين الطرفين، عقب الانتخابات الأخيرة للحزب، وأدى إلى فوز بنات الذي لم يعترف به حردان، وبات الحزب مقسماً بين ما يُعرَف بـ«جناح حردان»، و«جناح بنات».









وبعدما كان الحزب قد أعلن، في وقت سابق، فصل حردان، عاد، أمس الخميس، وأعلن طرده بشكل نهائي، وتجريده من رتبة الأمانة، في قرار يُعدّ نهائياً، وفق قانون الحزب، وذلك بعد مواجهات بين مناصري الطرفين وصلت إلى إطلاق الرصاص في مركز الحزب بمنطقتي بيت مري وبيت شباب، قبل أيام.