إيران تستثمر التقارب مع السعودية لجعل لبنان من حصتها

قالت أوساط سياسية لبنانية إن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت وحديثه عن ضرورة تحرك القوى السياسية اللبنانية لحل مشكلة الرئاسة في أقرب وقت يرسلان إشارة واضحة من إيران مفادها أن لبنان بات من حصتها، وذلك بعد أن استفادت من التقارب بينها وبين السعودية لتثبيت دورها في ملفات المنطقة، ومن بينها الملف اللبناني.

وأضافت هذه المصادر أن زيارة عبداللهيان، وهي الثانية خلال أسابيع، تؤكد أن إيران تسعى لاستثمار التقارب مع السعودية على أنه اعتراف بنفوذها في لبنان، وهي لا تترك شيئا للصدف، حتى وإن لم تكن التفاهمات مع السعودية قد ناقشت موضوع لبنان أو تعاملت معه من قريب أو بعيد.









ويعرف الإيرانيون وحليفهم حزب الله أن السعودية غير مهتمة بلبنان بعد أن خبرت الطبقة السياسية اللبنانية طويلا وقدمت الكثير من الدعم والاستثمارات وظلت تنفق بلا حساب في لبنان لكن حزب الله ظل كما هو في انتشاره وسيطرته على البلاد، فيما تنقسم الطبقة السياسية اللبنانية بشأنه بين مستفيد وصامت.