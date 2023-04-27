محكمة التمييز تؤكد الحجز التنفيذي ضد فرنسبنك

أصدرت محكمة التمييز حكماً أكّدت فيه قانونيّة الإجراءات التي اتّخذتها القاضية مريانا عناني بحقّ فرنسبنك، رافضةً طلب المصرف نقل دعوى المودع عياد غرباوي إلى قاضٍ آخر.

وكانت القاضية عناني قد أصدرت قرارات قضت بالحجز على خزائن وأموال فروع المصرف في عدّة مناطق لبنانيّة، كما ألقت عناني الحجز على جميع أسهم وعقارات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، لتحصيل وديعة غرباوي مع الغرامات.









يتّسم قرار محكمة التمييز بأهميّة استثنائيّة، كونه جاء بعد أيّام على قرار مجلس الوزراء رقم 22/2023 الذي حاول تشريع القيود المفروضة على الودائع، عبر الطلب من المصارف الالتزام بسقوف السحب المحدّدة لعملائها. وجاء هذا القرار كمحاولة لحماية المصارف من الدعاوى القضائيّة ضدّها، وكبديل عن قانون الكابيتال كونترول