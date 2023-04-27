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بو صعب: بكل فخر رفضتُ “مؤامرة” تدريس المناهج السورية في لبنان

April 27, 2023

 

أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى “أنني بكل فخر رفضتُ تدريس المناهج السورية في لبنان رفضاً قاطعاً في المدارس اللبنانية لأنّ المطلوب كان استقدام أساتذة سوريين وخلق نظام تربوي بديل”.




وقال بو صعب في حديث لـmtv: لو ذهبنا الى اعتماد المناهج السورية في لبنان لكانت مؤامرة وهذا موضوع وطني وسيادي ولا يمكننا التخلّي عنه وموضوع النازحين خطير جداً ويجب معالجته بتروٍّ.

وتابع “عندما كنت وزيراً للتربية رفضت وصول مساعدات الى التلميذ السوري من دون التلميذ اللبناني والمنظمات الدولية بدأت بتخفيف تقديماتها ولم تعد الأمور اليوم كما قبل”.

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