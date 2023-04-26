موقف طريف لمحمد هنيدي مع إيلون ماسك بسبب العلامة الزرقاء

كشف الفنان محمد هنيدي عن تعرضه لموقف طريف مع الملياردير إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر”، نتج منه حظر الأخير لهنيدي على الموقع.

وكشف هنيدي من خلال تغريدة عبر حسابه الخاص في “تويتر” عن السبب مؤكداً أنه اعترض على إلغاء المنصة الشهيرة لعلامة التوثيق للعديد من المشاهير وإعادتها مرة أخرى تباعاً لامتناع عدد كبير من الشخصيات العامة عن دفع الأموال للحصول على العلامة بجانب اسمائهم.









وقال هنيدي بعد إعادة العلامة الزرقاء إلى جانب اسمه على “تويتر”: “بعد التويتة اللي نزلتها لقيت علامة التوثيق ظهرت تاني وإني اشتركت في خدمة تويتر بلو… مع إني مشتركتش… بس واضح أن أبو نسب إيلون ماسك حب يعمل معانا الواجب… ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه”.

بعد التويتة اللي نزلتها لقيت علامة التوثيق ظهرت تاني واني اشتركت في خدمة تويتر بلو .. مع اني مشتركتش ..بس واضح ان ابو نسب ايلون ماسك حب يعمل معانا الواجب .. ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه pic.twitter.com/3RqPc4YKhw — Mohamed Henedy 👶 (@OfficialHenedy) April 22, 2023

ويذكر أن إيلون ماسك كشف عن التحديثات الجديدة في تويتر، والتي تمثلت، في دفع اشتراك شهري تكلفته 8 دولارات للحصول على العلامة الزرقاء، وذلك لتعويض خسارة تويتر وزيادة حجم الإيرادات بعدما وصلت إلى 44 مليار دولار فقط.

لكن يبدو أن تغريدة محمد هنيدي أثارت غضب رجل الأعمال الأكثر شهرةً فحظر الفنان الكوميدي المصري، والذي بدوره تفاعل مع ما حدث بالسخرية وإلقاء النكات حيث دعاه بـ”القموصة”.

وكان محمد هنيدي قد علّق على إزالة العلامة الزرقاء من حسابه في “تويتر”، مؤكداً أن حسابه مستمر منذ عشر سنوات، وأنه يضم 13 مليون متابع، وكتب ساخراً: “بعد خدمة 10 سنين في تويتر… الفاجر بيقولي أدفعله فلوس في علامة زرقا استبدلنا العلامة بعيل صغير عامل نفسه توثيق ذهبي”.