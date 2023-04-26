لا جزء ثان من مسلسل «الزند» والشركة المنتجة تعد بملحمة جديدة

بعد إسدال الستارة عن مسلسل «الزند» في حلقته الأخيرة التي استحوذت كما سائر الحلقات على إعجاب الجمهور، الذي وصفها بأنها «نهاية عظيمة لمسلسل عظيم. ونهاية فخمة مليئة بالمشاعر والتفاصيل والإبداع»، شوّق المنتج صادق الصباح الجمهور بالتحضير لعمل جديد يحقق بصمة درامية عربية أخرى، مؤكداً في الوقت عينه إسدال الستار على مسلسل «الزند» بجزء واحد فقط، كما قال في رسالة خاصة وجهها إلى فريق العمل، الذي هنأه على النجاح الباهر، وقال: «تحية من القلب لكل فريق مسلسل «الزند» على النجاح الباهر، الذي حققه العمل على صعيد العالم العربي والاجماع الجماهيري والإعلامي الذي حظي به من ناحية المستوى الفني العالمي، أضف إلى ذلك أداء جميع النجوم الذين ترفع لهم القبعة».

وإذ أعرب الصباح عن افتخاره بمسلسل «الزند»، كشف عن الانطلاق بملحمة جديدة مدهشة: «ولأن فريق العمل يهوى التنوع غير آبه بالصعوبات، ويتوق إلى مساحات أعلى وأكبر، أعلن اليوم مع نهاية هذا العمل، الذي نفتخر به، إغلاق الستارة على «الزند» لننطلق في ملحمة جديدة مدهشة ومختلفة نحقق فيها مع شركائنا بصمة درامية عربية أخرى إن شاء لله. كل التوفيق في مشواركم الجديد. ومبروك علينا هذا النجاح الآسر».









وجاء موقف الصباح بعد عدم حسم القرار بوجود جزء ثان من المسلسل، الذي لعب دور البطولة فيه النجم السوري تيم حسن وأخرجه سامر البرقاوي، وأنتجته شركة «الصباح إخوان».

وقد شوّق مخرج العمل أيضاً المتابعين بالتحضير لملحمة جديدة بعد انتهاء رحلة «الزند»، أشاد فيها بهذه الرحلة التي اعتبرها جميلة كما غرّد: «رحلة الزند المتعبة والجميلة لم تكن سهلة، لكننا جميعنا تكاتفنا لنصل لهذا اليوم آملين رضا الجمهور بالمنجز، كل الحب لرفاق الدرب صادق الصباح، تيم حسن، زياد الخطيب، فريق الزند فنانين وفنيين فرداً فرداً إلى رمضان المقبل برحلة جديدة».

وكشف النجم تيم حسن عن مسلسل جديد يليق بالتطلعات بعد تأكيده أن مسلسل «الزند» كان محطة كبيرة وهامة من محطاتنا، نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما يرضيكم. اتجه والشركاء صادق الصبّاح سامر البَرقاوي عُمر أبو سعدة وزيّاد الخطيب إلى مسلسل جديد ورحلة جديدة تليق بتطلعاتكم إن شاء الله. شكراً للجمهور الحبيب، أنتم زادنا وزوادنا».