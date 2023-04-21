لبنان، قطار السفر برلك السريع انطلق، إنه زمن السخرة..

بعد وقت مُستَقطَع مع الكتابة في حالنا وحال البلد وما آل إليه المشهد اللبناني والسيناريو المأساوي الذي يعيشه الناس والوضع الكارثي الراهن والمُنتَظَر، والمستقبل المنظور والخفي، وَغَدٌ مع إمكانية تفجيرات من دون نيترات، وما تستطيعه الهزات الأرضية والزلازل من دون تَدَخُّل الطبيعة، وربما المجهول المجرم الذي نلتقيه مع مرور العقود لنسقط في غياهبه لعقود أخرى..

إنه القدر الذي تَفَرَّدنا به منذ التاريخ ولضرورات الجغرافيا، إنها المساحة التي خذلتنا منذ لبنان وزعاماته واستقلاله ونضالات أهله، إنها الخيبات التي تتعاقب وتتكرر منذ الدهر وللدهر، إنها الإستحقاقات التي تنتهك القناعات والخَيارات بما يَتَيَسَّر من مال منهوب وصناديق إعاشة مسمومة وحصص ذل غذائية، إنها الحدود المبتورة المُتَفَلّتة المفتوحة على التهريب والعصابات والحكومات والديكتاتوريات وأنظمة القمع والقتل والحقوق المهدورة والمعتقلين والسجون، إنها ثقافة الموت في مجاهل جماهيريات خارجة عن الإنسانية والقانون والدستور والكرامة، إنه لبناننا المُتَمَحوِر بين المطرقة والسندان وفَكَّي كمّاشة الإقليم والأُمَم، المُعاقَب وذنبه الوحيد ما اخترناه له من ذنوب وارتكابات وما هَزُل من استحقاقاته..

نعم، إنه القدر الذي تَفَرَّدنا به جرّاء النهش في مقدرات البلاد وحقوق العباد والإستسلام الكامل للجمهور المُتَمَسِك بالإنتماءات الرعناء والعمياء والزعامات المُرتَهَنة والقيادات الخاضعة ومرتزقة الفخامة والدولة والسعادة والمعالي وكافة فصائل المرتزقة ومَن انتمى إليهم في ضواحي الدويلات وقبائل الفساد ومحميات الزعران والشبّيحة والبلطجية..

قدر يرفض أن يُغادرنا من شدة تشبثنا به وبالأيام السوداء التي تتوالى من دون توقف، تسحقنا من دون توقف، تسرق منّا العمر من دون توقف، تغتال الحياة فينا من دون توقف، تنهب أنفاسنا حتى تتوقف الأنفاس فينا، ومن دون توقف، لحظة بلحظة لنكتشف بعدها أننا نحن مَن شَن هجوم القدر على أنفسنا ونحن مَن ارتكب الجريمة تلو الجريمة ونحرنا الأمس واليوم والغَد والأجيال منذ أجيال..

نعم، نحن كل هؤلاء وما فعلنا، زعامات وقادة وجمهور مُلتَزِم بانهيار قناعاته كما مجتمعه ووطنه وكل ما يملك على الكوكب، وما سحله القدر ومعه مَحاوِر الشرور والمنظومة والصبيان والأتباع والأزلام وكامل سيناريو الإجتياح الشيطاني، وتسونامي الأزمات والكوارث، وما ملكت أيمانهم من ارتكابات كاسرة، ومعها ما تَيَّسَر من كوارث ونكبات أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، وطن تفتقده خارطة المجتمع الدولي وكوكب يتنفس الأُوكسيجين على قيد المُشاركة في الحياة..

نعم نحن كل هؤلاء، جمهوريات مُتَطاحنة مُتآمرة على جمهورية لبنان، طوائف لينين وديغول وتشرشل ووحدة عبد الناصر وبعث الأسد وثورة الخميني وكل مَن افترس المنطقة وشعوبها وثرواتها ومقدراتها وأراضيها..

نحن كل هؤلاء الذين استجد معهم سفربرلك والسخرة، والذين يعملون لعودة أسد البراميل لأحضان كوكب العرب، والذين يُبَرّرون بأن سحب الأوراق الضاغطة المتقاطعة مع أطماع طهران الطاحشة في النفوذ النووي والسيطرة الإقليمية وما يتخطاهما نحو مقعد بين كبار المتقاتلين ونخبة الأقوياء، ليس سوى بهورة تبديل احتلال واستعادة استعمار بالتراضي..

في الختام، المنطقة برمتها على مشارف العودة عقود الى زمن النكبات، إن لم تكن بداية الطريق منظورة وقيد اللحظة الراهنة، فهي بالتأكيد آتية في المدى القريب لا محالة، ولبنان، على خارطة التغيير، هوية قيد الدرس حيث أي تسوية ممكنة وفق مصطلحات ما يتقاطع من توزيع النفوذ المستجد وأسماء اللاعبين واكتمال المشهد والصورة، أي تسوية، وكافة التسويات كما جرت العادة ومنذ كان، لا تتوافق مع عودته الى مصاف الدول، أقلّه مع تخطي العالم الثالث ببضعة أمتار، أتكلّم في سيادته وكرامة أبنائه وحرّياتهم، إنه التاريخ يعيد نفسه وإن كانت المقولة غير صحيحة لدى البعض، كنّا في الإستقرار الأمني مقابل النفوذ، أصبحنا اليوم في ما يتيسر من استقرار يُبعد شبح ما تحت خط الفقر بخطوات، نحن أمام سفربرلك من نوع آخر، تحدث عنه حافظ الأسد في زمنه، أن نعمل ونأكل ونشرب وننام، ونشكر الله على نعمه، وأن نستقيل من حياتنا، إنه زمن السخرة بامتيازات البعث الكاملة، هكذا كانت سوريا ولاتزال، وهكذا أصبح لبنان.







