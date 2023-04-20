دول عربية بينها السعودية وقطر تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر.. وبلدان إسلامية أخرى تعلن السبت

أعلنت كل من السعودية وقطر واليمن والإمارات والبحرين، الخميس 20 أبريل/نيسان 2023، أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما تعذرت رؤية هلال شهر شوال، في سلطة عمان وإندونيسيا وماليزيا، معلنةً بذلك أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 أبريل/نيسان.

إذ أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن غداً الجمعة غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر، كما أعلنت قطر أن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، بينما تنتظر دول عربيةٌ استطلاع رؤية هلال شوال عقب مغرب الخميس.









ويترقب المسلمون حول العالم رؤية الهلال، الذي يعلن نهاية شهر رمضان وبداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، بعد جدل واسع أحدثته تصريحات سابقة لمركز الفلك الدولي، قال فيها إن رؤية الهلال الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالَمين العربي والإسلامي.

يأتي ذلك فيما تعذرت رؤية هلال شهر شوال في سلطنة عمان، وبذلك يكون غداً الجمعة هو المتمم لشهر رمضان ويعد السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابقٍ الخميس، أعلنت كل من إندونيسيا وماليزيا تعذُّر رؤية هلال شهر شوال، معلنتين بذلك أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 أبريل/نيسان.